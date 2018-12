N-ai uitat de noi! N-am uitat! – ii raspund Fulgului de Nea, ratacit in negura destinului. Asa-i spuneam ei, cand era copila – Fulg de Nea. Azi e mama si are trei Fulguleti cu care imparte saracia neantului. Neuitarea face parte din miracolul Craciunului. An de an, ne amintim si sarbatorim Nasterea Domnului, in […] Articolul Giorgiana Radu: Colind pentru Fulgii de Nea risipiti ai destinului apare prima data in AM Press .