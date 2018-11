Centenarul a fost cinstit cu daruire și emoție, sambata, la Muzeul Pietrei din Sangeru, unde prima temelie a zidurilor din piatra a fost pusa de bunicul poetului Lucian Avramescu, Victor Avramescu, soldat in Primul Razboi Mondial, pe campurile de lupta de la Maraști, Marașești și Oituz. Pentru a marca implinirea celor 100 de ani de […] Articolul Giorgiana Radu: Centenarul, la Muzeul Pietrei apare prima data in AM Press .