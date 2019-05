Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reusit performanta de a se califica direct la turneul final al Campionatului National, chiar in fata propriilor spectatori. Elevii antrenorului Tudor Orasanu au facut un turneu semifinal aproape perfect si s-au impus in toate cele…

- In timp ce majoritatea copiilor din generatia Z sunt poticniti in fata ecranelor si nu pun pret pe sport... The post In timp ce altii sunt cu ochii doar pe gadgeturi, o copila a reusit, la 7 ani, sa urce la 5.400 de metri in Himalaya appeared first on Renasterea banateana .

- Șoferul unei dube care nu a ținut cont de inalțimea permisa la traversarea pe sub pasajul de la Gradiște a reușit sa se blocheze sub pod. Efectiv, duba nu a reușit sa treaca, ramanand imobilizata. Mai mulți conducatori auto au imortalizat momentul. Șoferul a incercat sa deblocheze duba scoțand aer din…

- Roxana Ciuhulescu a reușit sa slabeasca extrem de mult dupa ce a nascut un baiețel perfect sanatos. Vedeta traverseaza cea mai buna perioada a vieții ei și este cum nu se poate mai fericita, din toate punctele de vedere.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca protocolul ANAF-PICCJ este "foarte bun", pentru ca s-a reusit prinderea unor mari evazionisti. ''In primul rand, foarte bun protocolul. Pentru ca protocolul spune asa: ANAF-ul si cu Parchetul ii prind pe…

- Masina a ajuns la cea de-a doua generatie si se vinde si pe piata auto din Romania. Una dintre cele mai mari piete este cea din SUA unde Leaf ramane impreuna cu modelul Tesla Model 3 singurele masini de clasa compacta electrice care insa sunt produse. Chevrolet…

- Presedintia romana a Consiliului UE a reusit sa convinga atat statele membre, cat si Parlamentul si Comisia Europeana ca este nevoie de carti de identitate uniforme si cu masuri de securitate suplimentare, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Cartile de identitate…

- Cei 28 de salariați ai societatii Minprest Serv Rovinari, care in acest moment sunt in preaviz, ar putea fi reintroduși in campul muncii la finalul celor 20 de zile. Conform directorului societatii rovinarene, Gabriel Giorgi,...