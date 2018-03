Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 de persoane participa, sambata, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand „Autonomia”. Un steag secuiesc de mari dimensiuni a fost desfasurat in jurul Monumentului Secuilor Martiri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Partidul Noua Dreapta considera ca manifestatiile autonomiste anuntate la Targu-Mures in data de 10 martie 2018 sunt o capcana electorala pentru votantii de etnie maghiara si un semn de sfidare pentru romanii aflati in Anul Centenarului Marii Uniri.Manifestatiile autonomiste anuntate la Targu-Mures…

- 'In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele grave catre care Romania se indreapta sub actuala guvernare PSD-ALDE. Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic…

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului.

- Chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) Kelemen Hunor said on Saturday at the Council of Union Representatives (CRU) taking place in Targu Mures that his formation has come under fire for having nailed a deal with the PSD-ALDE ruling coalition, but underscored that these were…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei —————————————————————————————————————————————–…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a amana anuntarea unei decizii in privinta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi l-a scos din minti pe deputatul PSD, Liviu Plesoianu. In direct la Romania TV, Plesoianu l-a 'distrus' pur si simplu pe Toader.Citește și: Ministrul Eugen Teodorovici,…

- Uniunea Liceenilor Maghiari din Romania i-a cerut, vineri, presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa nu intarzie promulgarea legii privind infiintarea liceului romano-catolic din Targu Mures. Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru", 20 voturi…

- Uniunea Liceenilor Maghiari din Romania ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu intarzie promulgarea legii privind infiintarea liceului romano-catolic din Targu Mures.Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' ”Stimate domnule Presedinte, ne…

- Mihai Novacescu, numit consilier al vicepremierului Paul Stanescu, a precizat vineri ca nu a fost bodyguardul lui Nicu Gheara si nu are legaturi cu lumea interlopa. "Am vazut cu surprindere o explozie mediatica in presa de ieri in care numele meu este mentionat in context negativ, nefavorabil…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- "In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" – Filiala Iasi, companiile (Imbat Delta Taxi, Lux Taxi, Auto Wad RD, Euro Taxi Iasi, Parma-Tax, RVR Taxi si Unreal SRL) s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi de 1,99 lei/km…

- De anul acesta, romanii care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017, scriu jurnalistii Romania TV.Citeste si: INCIDENTE la ceremoniile de la Iasi: Consilierul lui Iohannis,…

- Cel mai mare producator de îngrasaminte chimice din România, Azomures, în colaborare cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), a lansat marti, la Târgu Mures, un ghid destinat transportului în conditii de siguranta a îngrasamintelor pentru agricultura, pentru…

- Cum arata santierul Iernut-Chețani al Autostrazii Transilvania FOTO Ritm sustinut de lucru pe lotul Iernut-Chețani (17,9 km), parte din Autostrada A3 intre Campia Turzii și Targu Mureș. "Conform informațiilor obținute din teren, cei de la Astaldi au în acest moment 3 poduri tehnologice peste…

- Protestatarii care au pornit pe jos din Cluj, pentru a ajunge la protestul din 20 ianuarie din București , au un mesaj pentru bucureșteni. „Daca noi putem sa venim pe jos, voi nu aveți niciun motiv sa nu veniți azi”, le transmite Sorin Bobis, organziatorul marșului. „Marșul a fost normal, nu a fost…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- In 8 ianuarie 2018, trei formatiuni politice maghiare din Romania - UDMR, PCM, PPMT - au adoptat si difuzat in spatiul public o declaratie comuna prin care au cerut autoritatilor romane “autonomie regionala pentru maghiarii din Tinutul Secuiesc, autonomie adminsitrativa pentru localitatile unde populatia…

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- Ideea "Marșului Speranței" este a clujeanului Sorin Bobis, caruia i s-au alaturat Reka Denes, o tanara din Targu Mures, Nicolae Campan, dar și un francez care traiește de cațiva ani in Romania - Alexandre Lacaille. Alaturi de ei vor fi de sambata sau duminica, de la Sighisoara, Cristinel Ciolacu, Gheorghe…

- PPMT-istul a reluat, marți, la Oradea, motivele demersului de la Cluj. Desi toate cele trei formatiunil au acelasi punct de vedere pe tema autonomiei, reprezentantii lor nu au putut cadea de acord pe un plan de actiune comuna, semn ca fiecare ar vrea sa fie cea care livreaza electoratului…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Am luat act cu neplacuta surprindere despre inițiativa liderilor celor trei formațiuni politice maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM de a semna astazi la Cluj Napoca o rezoluție comuna prin care solicita autonomia teritoriala a ”Ținutului Secuiesc” și statut special pentru regiunea Partium. Read…

- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Intr-o rezoluție comuna semnata luni, la Cluj, Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Civic Maghiar (PCM) și Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) cer autonomia teritoriala a ținutului secuiesc.

- Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat…

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. (...) In ceea ce priveste autonomia exista autonomie…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si "codificate" din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. "La…

- In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar,…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.

- Defazarea reprezentanților puterii de stanga care guverneaza Romania cu privire la mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim – dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște orașul legendar drept capitala statului evreu – arata mai evident decat oricand ca lumea domnilor Liviu…

- Andreea Paraluța, vedeta la Atletico Madrid! Portarul, una dintre cele mai bune jucatoare de fotbal din Romania, a fost invitata sa inregistreze clipul de Craciun, alaturi de nume precum Fernando Torres sau Filipe Luis. Andreea Paraluta a fost transferata de echipa feminina a lui Atletico Madrid in…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Reprezentantii PNL, USR si PMP au afirmat vineri, dupa adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, ca veniturile sunt supradimensionate, ca investitiile vor fi diminuate si ca nu vor fi respectate prevederile Tratatului fiscal, in timp ce deputatul Varujan Vosganian (ALDE) a declarat ca o reducere…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 172 de voturi "pentru", 62 de voturi "impotriva" si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara. Noua unitate de invatamant va functiona intr-un corp al…

- Un politician argesean si-a exprimat nemultumirea cu privire la ultimele schimbari aduse legilor Justitiei de catre alianta de Guvernare PSD-ALDE. Narcis Sofianu a postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare, afirmand ca Dragnea si Tariceanu fac din Romania „Raiul infractorilor!”.…

- Primul schior din Romania care participa in Cupa Mondiala la probele de slalom super-urias si coborare, Ioan Valeriu Achiriloaie, calificat la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca cel mai greu lucru este faptul ca in Romania…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca proiectul de buget pe 2018 este unul al dezvoltarii, mentionand ca este cel mai generos buget al investitiilor pe care l-a avut Romania post-revolutionara. "Prezentarea bugetului anual reprezinta un moment…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Medicii si familiile lor, aflate in intretinerea acestora, ar trebui sa beneficieze gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, potrivit unui articol legislativ in vigoare din 2008. Doar ca nu exista procedura pentru decontarea acestor servicii, astfel ca nu se aplica, de 9 ani. Cel putin…

- Slabirea legislatiei care permite un sistem judiciar independent si o lupta puternica impotriva coruptiei submineaza si rezistenta nationala si poate expune Romania la amenintari venite de peste hotare, inclusiv la cele din partea Rusiei, intrucat "coruptia este o scena pe care actorii ostili o pot…