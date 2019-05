Stiri pe aceeasi tema

- Aloe Vera creste in zonele cu clima blanda, unde temperaturile nu coboara pentru mult timp sub 0 grade, si poate fi recunoscuta dupa frunzele carnoase, in forma de lance, care cresc direct din pamant, cu marginile in forma de dinte ...

- Emiterea taxelor de drum si de pod ar putea fi intrerupta, in noaptea de duminica spre luni, timp de maxim o ora, din cauza unor lucrari de mentenanta la sistemul informatic, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Compania…

- Emiterea taxelor de drum și de pod ar putea fi intrerupta, in noaptea de duminica spre luni, timp de maxim o ora, din cauza unor lucrari de mentenanța la sistemul informatic, a anunțat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și…

- Emiterea taxelor de drum si de pod ar putea fi intrerupta, in noaptea de duminica spre luni, timp de maximum o ora, din cauza unor lucrari de mentenanta la sistemul informatic, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Noul sistem de administrare a locurilor de parcare din Sectorul 4 al Capitalei a fost montat deja in cea mai recenta parcare publica, construita pe Șoseaua Olteniței, nr. 9. Amenajata pe o suprafața de 6434 metri patrați, parcarea deservește una dintre cele mai aglomerate zone din Sectorul 4 și are…

- Incepand de luni, 8 aprilie, Centrul Judetean APIA va efectua plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent lunii decembrie și trimestrului IV al anului trecut. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca ,,suma totala autorizata la plata este de…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a stabilit pentru anul 2019 termene stricte pentru plata subvențiilor din agricultura, astfel: ● intre 1 martie – 15 mai 2019 se vor depune/primi cererile unice de plata, fara penalitați; ● intre 1 iunie – 1 iulie 2019 se va efectua controlul administrativ, inclusiv…

- Catina este cunoscuta drept ginsengul romanesc si are cea mai mare cantitate de Vitamina C, mai mult decat citricele sau macesul. Este cel mai bun vaccin antigripal, catina abunda de vitamine menite sa-ti intareasca sistemul imunitar.