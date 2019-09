Gino Iorgulescu și soția sa, prima declarație după accidentul produs de Mario Iorgulescu: Durerea noastră, de nerostit ”Cu o durere imensa in suflet, vrem sa aducem la cunoștința oamenilor regretul nostru, care nu incape in cuvinte, fața de tragicul accident care a avut ca urmare decesul tanarului de varsta cu copilul nostru, Mario. Transmitem condoleanțe sincere familiei indoliate, durerea noastra fiind de nerostit. Toate rugile noastre se indreapta catre Dumnezeu, gandindu-ne ca situația putea fi cu același deznodamant și pentru copilul nostru, aflat acum in stare grava la spital. Suntem copleșiți de lacrimi și de durere in urma tragicului accident din dimineața de 8 septembrie și speram ca oamenii, opinia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

