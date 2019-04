Presedintele LPF, Gino Iorgulescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca va cere Federatiei Romane de Fotbal sa trimita arbitri la specializare pentru introducerea sistemului de asistenta video pentru arbitraj in Liga I.

"Suntem in discutii cu partenerii nostri, daca se poate ca in momentul in care se face productia (n.r. - TV) sa se realizeze si sistemul VAR. Avem aceasta preocupare. Primul pas pe care trebuie sa-l facem este sa trimitem o adresa catre federatie, in care sa trimita deja arbitri la specializare ca sa nu ne trezim ca ajungem la concluzia ca noi putem folosi…