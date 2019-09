Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile de la cumplitul accident in care a fost implicat Mario Iorgulescu, au aparut imaginile surpinse de camerele de supraveghere din zona unde a avut loc impactul. Bolidul condus de fiul lui Gino Iorgulescu are o viteza uluitoare Soferul din cealalta masina, un tanar de 24 de ani, tatal a doi…

- Familia lui Gino Iorgulescu a transmis astazi un nou comunicat, la doua zile dupa ce Mario, fiul sau, a provocat un grav accident in Capitala, soldat cu un mort. Mario, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, a fost implicat, zilele trecute, intr-un grav accident…

- Mario Iorgulescu va fi acuzat de ucidere din culpa, dupa teribilul accident de sambata noapte, in urma caruia un tanar de varsta lui a pierit nevinovat, noteaza stirileprotv.roLa cererea poliției rutiere, parchetul a deschis un dosar penal. Intre timp, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal,…

- Familia lui Dani Vicol, tanarul ucis de Mario Iorgulescu, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal cere dreptate. Iorgulescu a pierdut controlul bolidului pe care il conducea, intrand pe contrasens, acolo unde a izbit in plin mașina condusa de tanarul de 26 de ani, care a lasat in urma lui o soție…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost implicat intr-un accident produs duminica pe soseaua Chitilei, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. S-a aflat cine este tanarul care și-a pierdut viața!

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila. Mario și se afla internat in stare grava in spital, in timp ce un alt tanar de 25 de ani a murit. Vali Gutu, unchiul victimei, a oferit…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost implicat intr-un grav accident de circulație, in urma caruia un om a murit. Mario Iorgulescu este in stare critica la spital.

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost transportat duminica dimineața la Spitalul Elias din Capitala dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier soldat cu un deces, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție.Brigada Rutiera…