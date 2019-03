Ginerele lui Trump cooperează în ancheta privind obstrucţionarea justiţiei şi abuz de putere ale şefului statului Ginerele si consilierul presedintelui american Donald Trump Jared Kushner coopereaza in cadrul anchetei efectuate de catre Comisia Juridica din cadrul Camerei Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, cu privire la posibile obstructionari ale justitiei si abuzuri de putere ale sefului statului, au declarat surse apropiate dosarului pentru Reuters.



Un avocat al lui Roger Stone, un consilier al lui Trump in campania prezidentiala din 2016, a declarat vineri, intr-o scrisoare ca acesta nu va coopera in ancheta, invocandu-l dreptul de a nu se autoincrimina, in virtutea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

