- Lora a trecut prin clipe dificile la Asia Express. Starea de sanatate a cantareței s-a inrautațit, astfel ca vedeta a ajuns pe perfuzii, iar partenerul ei a inceput etapa fara ea. Aflata in Cambodgia alaturi de colegii sai pentru ultimele misiuni din aceasta țara, Lora s-a confruntat cu o toxiinfecție…

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de seriosa. Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’…

- Ediția de marți seara a emisiunii ,,Asia Express” a fost, dupa cum marturisesc chiar concurenții, un test al depașirii limitelor. In penultima țara din Drumul Dragonului, Cambodgia, cele patru echipe ramase in joc s-au confruntat cu o serie de provocari uriașe. Curajul și rapiditatea au fost necesare,…

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show au ajuns in a treia țara din maratonul de 5000 de kilometri, Cambodgia. Primul impact cu cea mai saraca țara din Asia ii descurajeaza, iar reticența localnicilor de a-i ajuta ii va ingreuna in indeplinirea probelor, care par sa fie din…

- Concurenții de la Asia Express au avut de ales intre meditație și tatuaj. Daca aleg a doua varianta au șansa sa ajunga mai repede la destinație, motiv pentru care toti au optat pentru a-si colora ceva pe piele.

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Toti concurentii de la "Asia Express" au izbucnit in lacrimi la primirea unor scrisori de la cei de acasa. In momentul in care le-au deschis au inceput sa curga rauri de lacrimi si cu greu si-au stapanit emotiile.

- Concurenții nu au timp de relaxare pentru ca primesc de la Gina Pistol o noua destinație la „Asia Express”! Liviu și Andrei sunt ultimii care pleaca la drum și se lasa cu un schimb savuros de replici!

- Dupa ce a comentat in detaliu atat subiectul emisiunii, cat și personajele de la “Asia Express“, a venit și randul emisiunii de pe Pro Tv, “Ma insoara mama”sa fie dezbatuta de Mircea N. Stoian. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal, unde le face praf pe mamele concurenților și nu numai.…

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Cine trebuia sa mearga la ”Eurovizion” in locul lui Doredos / Parerea a fost exprimata de interpreții și regizorii Alex Bivol și Inesa Stratulat în cadrul interviului realizat de jurnaliștii Radio Sputnik Moldova Maria Dimineț și Dumitru Chitoroaga. - Publicul și juriul au facut o alegere…

- "Asia Express" este o competiție seriosa, in care concurenții se intrec in probe care mai de care. Și pentru ca doar o singura pereche va ieși caștigatoare, concurenții incep treptat, treptat sa fie eliminați.

- Concurenții au parcurs deja o parte din maratonul ,,Asia Express”, joc ce a continuat aseara in a doua țara din Drumul Dragonului, Laos, supranumita și țara spiritualitații. Inainte de inceperea probelor, vedetele au participat la o ceremonie de binecuvantare intr-o școala de conduita budista, menita…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- La doar doua zile dupa ce s-a aflat ca intre Smiley și Ana, fiica lui Mircea Baniciu, a existat un schimb de mesaje nepotrivite, artistul și iubita sa oficiala și-au facut apariția la o petrecere cu ștaif. Gesturile facute de Gina Pistol in preajma lui Smiley au vorbit de la sine despre cum este relația…

- Iubita lui Kamara l-a parasit pe artist in plin scandal cu soția sa, Oana, de care s-a desparțit. Madalina a vorbit plangand despre motivele pentru care fost nevoita sa ia aceasta decizie grea. ”A inceput atat de frumos, m-a luat totul prin surprindere si in urma evenimentelor care s-au petrecut nu…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Luni seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, incepe o noua editie a reality show-ului ,,Asia Express”. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare inedita s-au lovit de multe incercari in prima tara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta…

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Dupa ce au facut autostopul și au mancat pe jos, in casele localnicilor vietnamezi, concurenții au de infruntat situații și mai dificile. Una dintre acestea este traficul insuportabil din Vietnam. Se lasa chiar și cu accidentari pentru vedete.

- Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii fenomen Asia Express, da din casa cateva dintre cele mai frumoase momente din cadrul reality show-ului. Dupa ce a vizionat impreuna cu echipa și cu vedetele primul episod din aventura momentului, prezentatoarea trage cateva concluzii.

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Exatlon 11 februarie. Episodul din 11 februarie de la Exatlon a fost unul foarte important, atat pentru Faimosi, cat si pentru Razboinici. Cele doua echipe s-au luptat pentru locul in casa, dar si pentru a scapa de nominalizari. Din pacate, vedetele au pierdut si au fost nevoiti sa propuna cate un coechipier…

- Concurentii care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viata usoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu spun ca dorul de copii este cel mai greu de suportat si abia asteapta sa se intoarca acasa. Cei doi se afla in competitie cu alte 6 cupluri de vedete pentru a caștiga marele premiu de 30 de mii de euro.