Stiri pe aceeasi tema

- Echipele celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului, au fost desparțite din nou de Gina Pistol. Anunțul i-a intristat pe concurenți. Ruby și Cocuța au izbucnit in plans.

- O noua etapa Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. In vreme ce Ana Morodan, Robert, CRBL, Cocuța și Șerban Copoț au ramas alaturi de Gina Pistol pentru a indeplini o serie de jocuri, Teleșpan,…

- Pana in acest moment, echipele de la Asia Express au parcurs mai bine de jumatate din traseu și au reușit sa infrunte, impreuna, obstacole fizice și psihice ce le-au testat limitele. Cu toate acestea, in seara aceasta vor fi nevoiți sa lupte pe cont propriu, in "Cursa pe jumatate". "Acest Drum al…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. In lupta pentru imunitate, Jojo face orice ca sa ajunga prima la Gina Pistol. Actrița este atat de hotarata in ceea ce și-a propus incat iși risca și viața: "Jojo e sageata pentru imunitate, și-o dorește atat de mult" Oase și George sunt șocați de dorința ei…

- Dupa foarte multe probe solicitante, a venit și momentul mult așteptat de toți paticipanții de la „Asia Express”. Gina Pistol a anunțat cine a caștigat imunitatea in aceasta seara, in celebra competiție iubita de toata lumea.

- Bogdan Boanta a fost nevoit sa iși schimbe look-ul, in ediția de luni seara Asia Express. Gina Pistol le-a spus participanților ca au mai multe șanse sa obțina imnunitatea, daca aleg sa se tunda. Astfel ca, barbații trebuie sa se tunda 0, iar femeile trebuie sa renunțe la 10 centimetri de par. „Uita-te…

- Situații tensionate la Asia Express in ediția de marți seara, 5 martie. Ruby și Cocuța au trecut prin moemnte de panica, dupa ce li s-a facut rau in timpul jocului pentru imunitate. Concurenții au fost serviți cu un preparat indian faimos, o masa care se pregatește pentru ocazii speciale și care cumuleaza…

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.