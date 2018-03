Stiri pe aceeasi tema

- Ma numesc Teodora. Aveam 24 de ani cand am aflat ca sunt insarcinata cu gemeni și nu-mi incapeam in fire de bucurie. Asta pana am ajuns acasa și i-am spus soțului meu de atunci. Inițial, incerca sa ma convinga ca nu vom putea sa creștem doi copii in același timp, ca nu ne vom putea permite o casa…

- Partenerul de viața al actriței Laura Cosoi a fact dezvaluiri despre ce se intampla in viața lor de cand vedeta este insarcinata. Laura Cosoi, care și-a etalat burtica de gravida la Premiile Gopo , este insarcinata cu primul ei copil, urmand sa aduca pe lume o fetița. Laura Cosoi este casatorita cu…

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de serioasa deși cei doi au incercat, atat cat s-a pututm sa-și traiasca povestea feriți de ochii curioșilor. Mai exact, chef Catalin Scarlatescu a facut o declarație care a dat naștere speculațiilor…

- Nutritionistul Mihaela Bilic dezvaluie pe pagina de Facebook care este legatura dintre apa si sanatate. „Sa nu ai dupa ce bea apa…era considerat, in credinta populara, pragul cel mai de jos al saraciei. in vremuri mai putin prielnice decat cele pe care le traim, cand oamenii reuseau cu greu sa puna…

- Actrița Diana Dumitrescu a marturisit ca iși dorește mai degraba sa ramana insarcinata și sa aiba un copil decat sa faca nunta. Diana Dumitrescu, care in luna octombrie a anului trecut a impalinit 34 de ani, este indragostita. De altfel, recent, Diana Dumitrescu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie…

- Silvia Chifiriuc și Petre Roman sunt impreuna de 9 ani, insa sunt la fel de fericiți ca la inceput, deși nimeni nu le dadea vreo șansa. Au impreuna un baiețel și nu ezita sa iși arate iubirea zi de zi. Soția fostului premier a povestit cum a petrecut ziua de 8 Martie. ”Mi-am cumparat singura flori astazi.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea…

- Ce se intampla intre Liviu Varciu și iubita lui, dupa ce acesta a sarutat-o pe Roxana Niculae. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 1, impreuna cu prietenul sau, Andrei Ștefanescu. „Vreau sa nu mai fac greșeala asta, sa imi pun viața mea la televizor. Oamenii nu știu cum traiești…

- Ana Baniciu, primele declarații dupa ce s-a spus ca se afla in tatonari cu Smiley. Artista a ținut sa precizeze ca sunt multe lucruri neadevarate, dintre cele care au aparut in presa. Mai mult, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice. „Mie imi place forte mult corpul meu si sunt foarte mandra…

- Realizatoarea de televiziune Dana Chera, fosta Grecu, traverseaza o perioada frumoasa in plan personal. La 40 de ani, ea este insarcinata cu al treilea copil. Dana Chera a facut dezvaluirea intr-un interviu ce va fi difuzat integral sambata in emisiunea „Dincolo de aparente“, la Antena Stars. „Imi este…

- O fotografie compromițatoare care o ilustreaza pe Mihaela Nicola, PR-ul SRI-ului, a ieșit la suprafața. Coincidența bizara este data de faptul ca Traian Basescu a afirmat ca Nicola se ocupa de fapt și cu PR-ul Laurei Codruța Kovesi.

- Gina Pistol a dezvaluit ce anume a facut in momentul in care a aflat ca fostul ei partener de viața, Alin Cocoș, urmeaza sa devina tatic. Alin Cocoș va deveni tata, iubita lui, Monica Orlanda fiind insarcinata . Monica Orlanda și Alin Cocoș formeaza un cuplu de aproape un an, dupa ce fiul lui Dorin…

- ”Pedepsirea” sau ”umilirea” Londrei in cadrul Brexitului ar fi ”cel mai rau lucru care se poate intampla” si ar risca o consolidare a sentimentului antieuropean in Uniunea Europeana (UE), cu un an inainte de alegerile europene, a avertizat luni un purtator de cuvant al Guvernului francez, relateaza…

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Ce se intampla cu Maria Constantin dupa divorțul de Marcel Toader. Astrologul Marian Golea și artista au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre cariera și despre viața personala a vedetei. „Are o perioada foarte proasta pentru relatii. Perioada in care se afla acum…

- Ce spune Rodica Popescu Bitanescu despre soțul ei și ce se intampla in casnicia lor. Actrița a recunoscut ca barbatul este cel mai mare critic al sau atunci cand vine vorba despre cariera. Rodica Popescu Bitanescu a vorbit despre importanta oamenilor in viata ei și despre cum reușește sa faca fața…

- Cuplul format de Oana și Viorel Lis este unul cat se poate de neliniștit, mereu aflat in cautarea unor noi aventuri, despre care Oana, studenta la Facultatea de Psihologie, sa scrie pe pagina personala de Facebook. In urma cu cateva zile, Oana afirma ca a fost agresata de Viorel, care ar fi impins-o…

- Oana Lis e cat se poate de hotarata in privinta intemeierii unei familii. Blondina face tot ce poate in aceasta privinta, dar fostul edil al Capitalei nici nu vrea sa auda. Viorel Lis nu vrea sa aiba un copil, dar Oana nu-l asculta si a fost deja la ginecolog pentru a-si face inseminare artificiala.

- Oana Lis iși dorește cu orice preț sa devina mama, chiar daca soțul ei nici nu vrea sa auda. Vedeta vrea un donator secret și este mai hotarata ca niciodata sa faca pasul important. „Am fost la ginecolog. O sa il cheme Big. Sunt suparata ca Viorel nu m-a intrebat ce am facut la ginecolog. Nu sunt insarcinata.…

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Avand…

- Multa lume are obiceiul de a aprinde candela in casa, in fata icoanelor. Stiti insa care este motivul pentru care se face acest lucru? Potrivit Bisericii Ortodoxe Romane, lumina candelelor ne aduce aminte de lumina cu care Hristos lumineaza sufletele noastre. In plus, se spune ca este bine sa tinem…

- Comisia Europeana le transmite celor doi lideri ai coalitiei de guvernamânt, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca e foarte bine informata despre modificarile legilor justiției și ale codurilor penale.

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca cei doi proaspeți indragostiți incearca șa-și traiasca povestea de iubire in cel mai mare secret și cat mai departe de ochii presei. Smiley și Gina Pistol au fost surprinși in ipostaze tandre pe aeroport…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Nea Popa din “La Bloc”, primele declarații dupa ce a fost executat de camatari.Actorul a fost prezent in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre problemele financiare. Actorul Tudorel Filimon a fost executat de banca si de camatari, dupa ce a imprumutat o suma mare de bani. „Camatarii…

- Motivul pentru care artista Irina Rimeș a divorțat de soțul ei s-a aflat abia acum, la aproape un an de cand cei doi s-au separat. Se pare ca barbatul și-a lasat amanta gravida. Irina și Andi au trait o frumoasa poveste de dragoste mai multa vreme, insa in cele din urma, cei doi s-au desparțit, dupa…

- Caz revoltator in Roman.O tanara, gravida in 21 de saptamani, a murit dupa ce a fost plimbata intre patru spitale. Greseala pare sa fi fost facuta chiar de medicii din prima unitate medicala, cea din Roman, care nu ar fi descoperit o infectie urinara care mai tarziu a dus la septicemie. Medicii…

- Superstitiile, miturile si povestile din batrani inca ne bantuie. Dovada? O discutie intre mai multe mamici, pe Facebook. Ingrijorata, o femeie a cerut parerea altor femei, dupa ce i s-a spus ca nu este bine sa mearga la inmormantari daca este insarcinata.

- Minodora a comentat pe marginea unei eventuale sarcini și despre posibilitatea de a mai avea un copil. Minodora fost invitata in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, unde a vorbit despre o eventuala sarcina și posibilitatea de a avea un al doilea copil. Artista este casatorita și este mama unui baiat .…

- Fiica lui Madalin Voicu, Ioana, a facut declarații neașteptate la o emisiune de televiziune. Madalin Voicu, care are o noua relație cu o femeie pe care o cheama Adriana , a fost invitat la emisiunea „Refresh by oana Turcu” de la Antena Stars, impreuna cu fiica sa, Ioana. In cadrul interviului, Ioana…

- Moartea Madalinei Manole naște și acum semne de intrebare, dupa 8 ani. Anchetatorii au stabilit ca artista s-a sinucis dupa ce a inghițit o cantitate semnificativa de pesticid cumparata de la Sorin Urziceanu. Ce se intampla acum cu cel care i-a oferit substanța toxica.

- Dupa o indelungata așteptare, iata ca visul indragitei Laura Cosoi s-a indeplinit: actrița va deveni mama pentru prima data anul viitor, in 2018. Laura Cosoi, in varsta de 35 de ani, este insarcinata in 12 saptamani, conform spynews.ro, și se pare ca va da naștere unei fetițe. In urma cu doar cateva…