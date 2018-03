Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Elenei Basescu, Catalin „Tomata”, este un afacerist descurcareț. Nu se incurca deloc atunci cand vine vorba de munca și nici nu o lasa in seama altora. Catalin are de ținut un restaurant și vrea sa fie mereu in centrul problemelor de zi cu zi, așa ca… a ales sa faca singur aprovizionarea! Imaginile…

- Anca Bucur a caștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tanara titlul de campion mondial in concursul de la Miami, SUA. La inceputul lunii ianuarie a aflat ca este insarcinata. Este foarte fericita ca va deveni mamica. A marturisit ca, inițial, s-a simțit rau,…

- O minora a ramas gravida cu un batran de 74 de ani. Tanara este mandra, ea scriind pe Facebook ca il iubește mult pe barbatul in varsta. „Chiar daca el are 74 de ani și eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult”, a scris tanara pe Facebook. „Ești un copil […] The post Imaginile…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Anca Bucur, cea care anul trecut a caștigat pentru a cincea oara titlul de Miss Fitness Universe este insarcinata in 15 saptamani. Instructor de fitness și aerobic și sportiv de performanța, Anca Bucur, va implini in luna iulie varsta de 31 de ani și se poate declara o femeie fericita și implinita,…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Laura Cosoi și-a surprins prietenii și apropiații de 8 martie, prezentandu-se in public intr-o ipostaza inedita! Fanii au avut ocazia sa o vada pe Laura in ipostaza de viitoare mamica, de ”Ziua Mamei”, pentru ca și-a aratat burtica de gravida, care a crescut simțitor! Laura Cosoi radiaza de fericire,…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- Ancuța Carcu este insarcinata in șase luni și va deveni mama de baiat, dupa testele pe care le-a efectuat. Fostul deputat PRM a dezvaluit ce nume va purta bebelușul, dar și motivul pentru care va face aceasta alegere. Este vorba despre o drama din familia Carcu. Ancuța Carcu este stabilita in Spania…

- Deși pare contraintuitiv, un medicament folosit de pacienții ce sufera de boala Alzheimer are capacitatea de a regenera dinții utilizatorilor. Dezvoltat și testat pentru a trata boala Alzheimer, medicamentul se intampla, de asemenea, sa ajute mecanismul natural de regenerare a dinților. Tideglusib funcționeaza…

- Catalina Florentina este o eleva de 16 ani care a disparut de acasa, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Cel cu care s-a iubit este un tanar cu un an mai mare decat ea. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vbrea inapoi acasa. “V-am facut […] The post…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a adus pe lume o fetița, in urma cu o luna. Pentru ca nu s-au scris foarte multe despre sarcina vedetei, au existat voci care au spus ca bruneta a apelat la o mama surogat. Nici vorba de așa ceva, spune artista. Fosta membra a trupei […] The post…

- Ceea ce, pana de curand, parea doar o barfa lansata pe retelele de socializare, acum s-a confirmat! Victoras Micula, unicul fiu al milionarului bihorean Viorel Micula, isi pune pirostriile in aceasta primavara, casatorindu-se religios cu iubita lui, Ozana, o tanara oradeanca. CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- Fondatorul Microsoft si miliardarul Bill Gates spune ca ar trebui sa plateasca mai multe taxe si ca guvernul ar trebui sa le ceara lui si altor oameni bogati sa contribuie cu sume „semnificativ mai mari”, potrivit CNN, noteaza Ziarul Financiar.„Trebuie sa platesc taxe mai mari. Am platit mai…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Vedeta Antenei 3 va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani. Trecuta recent printr-un divorț, jurnalista susține ca se simte implinita și este foarte fericita ca a ramas gravida. Dana Chera mai are o fata de 14 ani și un baiat de 11 ani, […]…

- Dana Chera este insarcinata. Prezentatoarea emisiunii "La ordinea zilei" de la Antena 3 traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii! Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr-un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne-am fi asteptat: este insarcinata. Dana Grecu,…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul ca Betty Salam ar fi insarcinata, iar viitorul soț al acesteia a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul. Catalin Vișanescu a declarat ca fiica lui Florin Salam nu este insarcinata, iar nunta va avea loc pe 25 august, cu trei zile inainte de ziua vedetei.…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta…

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- "Cred ca sunt cea mai nepregatita femeie insarcinata din zilele noastre. Nu am facut camera copilului, nu stiu unde voi naste, stiu doar cu cine voi naste, adica medicul. Eu, cand auzeam de femei insarcinate, ma gandeam ca eu cand voi fi insarcinata o sa zac in pat, imi va fi rau. Ma gandeam ca are…

- Cristina Bordianu are o poveste cu totul speciala. Ea a reușit sa supraviețuiasca și sa invinga chiar cancerul ovarian, asta in ciuda faptului ca boala a fost depistata cand era deja intr-un stadiu avansat. Femeia povestește cu lacrimi in ochi prin ce a trecut inainte sa afle de boala, dar și dupa ce…

- Carla’s Dreams a marturisit ca nu ii este teama sa inchida proiectul legat de formație. Carla’s Dreams, care a dezvaluit care este motivul pentru care poarta masca , a acordat un interviu pentru publika.md, in care a afirmat foarte clar ca nu se teme sa inchida proiectul legat de formația cu care se…

- O gravida a fost batuta pana cand a leșinat și a ajuns plina de rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Tanara de 31 de ani, care este gravida in șase saptamani, le-a spus medicilor ca a fost agresata de doua tinere. Tanara a marturisit ca și-a pierdut cunoștința, dupa…

- O tanara din Timisoara a mers la ginecolog pentru a-si face avort. Cateva zile mai tarziu a descoperit cu stupoare ca era tot insarcinata, iar ce a urmat ii va schimba viata pentru totdeauna.

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…