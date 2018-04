Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. CASTIGATOR ASIA EXPRESS. La una din probe, finalistii au fost abligati sa manance ce le pica la o ruleta. Din pacate pentru ei, preparatele nu aratau prea bine. Ana a avut…

- FINALA ASIA EXPRESS LIVE VIDEO ANTENA 1. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu se vor duela cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu in cea mai mare confruntare de pana acum, confruntare ce le va testa pentru ultima data limitele. Fara scenarii, fara niciun ajutor din partea echipei de producție, cele doua…

- Penultima etapa din Thailanda și tensiunea semifinalei resimțita aseara de vedete au trimis ,,Asia Express" pe primul loc in preferințele romanilor, iar ediția spectaculoasa de luni seara a...

- ASIA EXPRESS 2 aprilie 2018 LIVE VIDEO ANTENA 1: Pentru mulți dintre ei, ,,Asia Express” a insemnat o depașire a limitelor, dar și o provocare pe care au imbrațișat-o cu multa teama, dar și cu foarte mult entuziasm. Au dormit in casele necunoscuților, au facut zi de zi autostopul și au testat preparate…

- Se apropie incercarile marii finale la Asia Express! Vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului au trecut prin momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand ediția de diseara, echipele se vor duela, iar spiritul de competiție vor domina fiecare misiune. Astfel, in tensiunea…

- Iritata de faptul ca iubitul sau a flirtat cu Ana Baniciu, Gina Pistol ar fi decis sa ii dea o lecție lui Smiley, alegand sa puna distanța intre ei. Speriat, insa, ca ar putea sa o piarda pe blondina, cantarețul ar fi hotarat, la randul lui, sa faca un pas important in relație, cerandu-i iubitei […]…

- Aventura „Asia Express” se apropie, cu pași repezi de ultima destinație: Thailanda, țara in care doar trei echipe vor parcurge ultimii kilometri din Drumul Dragonului. A fost o seara exploziva in cadrul concursului care le-a testat vedetelor rezistența fizica, psihica și abilitațile de supraviețuire.…

- Lovitura dura pentru o echipa de la „Asia Express”. A fost o seara exploziva in cadrul concursului care le-a testat vedetelor rezistența fizica, psihica și abilitațile de supraviețuire. La finalul altei zile plina de provocari, doi concurenți au parasit jocul desfașurat in Asia. Finala competiției este…

- Gina Pistol, in lacrimi. In cadrul ediției trecute, vedetele de la „Asia Express” au trait emoții puternice, dupa ce s-au intrecut in ritmuri tradiționale, incercand sa deprinda pașii de dans ale localnicilor. Iar la final, prezentatoarea emisiunii a izbucnit in plans, pentru ca una dintre cele mai…

- Lora a fost deranjata dupa ce Liviu Varciu a spus anumite cuvinte urate despre ea in reality-show-ul Asia Express. Lora a vorbit și despre episodul „panarama perversa”, cantareața afirmand ca cineva i-a spus ca ar fi numit-o așa Liviu Varciu. „Liviu m-a injurat in momentul ala, eu aveam un turban pe…

- Raluka a trecut prin momente grele in timpul probei de marți seara de la Asia Express. Cantareața, impreuna cu colega ei, Ana Baniciu, trebuia sa culeaga furnici roșii pentru a le aduna intr-o galeata.

- Concurenții nu au timp de relaxare pentru ca primesc de la Gina Pistol o noua destinație la „Asia Express”! Liviu și Andrei sunt ultimii care pleaca la drum și se lasa cu un schimb savuros de replici!

- A slabit 60 de kilograme și a primit chiar și un premiu pentru asta, in urma unui concurs. Laura Cosbie, o tanara de 35 de ani, din Marea Britanie, mama a doi copii, a reusit ceea ce parea imposibil. Laura Cosbie a afirmat ca s-a simtit umilita in timp ce a ramas blocata intr-un montagne […] The post…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Romanii care iși incearca norocul la Loto 6/49 au așteptat cu sufletul la gura sa fie extrase numerele in aceasta seara ca sa afle daca se numara printre aceia care au ghicit numerele. La tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de caștiguri in valoare totala de 1.120.130,04…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Raluka și Ana Baniciu au trecut pirn clipe extrem de neplacute in Asia, fiind martorele unui accident in trafic. Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de…

- Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de 5000 de kilometri, s-a dovedit a fi un test al iscusinței și al norocului, pe care cele șapte echipe l-au trecut…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Halep si Begu au invins in finala cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, scor 1-6, 6-1, 10-8, intr-o ora si trei minute. Premiul pentru castigarea trofeului la dublu este de 26.031 de dolari si 280de puncte, iar cel pentru invinsele din finala este de 13.544 de dolari…