- Autoritatile turce cred ca o parte din corpul jurnalistului dizident saudit Jamal Khashoggi a fost scoasa din Turcia de catre una dintre garzile de corp ale printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ben Salman, au declarat surse pentru publicatia Middle East Eye (MEE).

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Nu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Sir John Sawers, fostul sef al MI6, serviciile secrete britanice, a declarat ca dovezile sugereaza ca printul Mohammed bin Salman este responsabil de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi si ca teoria conform careia persoane din armata saudita sunt responsabile este „o fictiune flagranta“, scrie The…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.