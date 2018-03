Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a ironizat marti inlocuirea lui Rex Tillerson de la conducerea Departamentului de Stat al SUA, intrebandu-se daca Rusia, acuzata de amestec in alegerile prezidentiale care l-au adus la putere pe Donald Trump, va fi si de aceasta data declarata vinovata, informeaza AFP.'Nimeni nu a…

- Mike Pompeo, numit marti de presedintele Donald Trump la conducerea Departamentului de Stat american, in locul lui Rex Tillerson, este un fost militar ale carui competente in diplomatie raman un mister inaintea negocierilor istorice cu Coreea de

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- Rex Tillerson nu a discutat cu Donald Trump inainte de demiterea sa si nu cunoaste motivele pentru care a fost inlocuit din functie cu seful CIA Mike Pompeo, scrie AFP, care citeaza un inalt oficial al departamentului de Stat.

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a avut nicio discutie cu secretarul de Stat, Rex Tillerson, si nu i-a comunicat motivul demiterii, afirma un oficial de rang inalt din cadrul Departamentului de Stat. - continua -

- Presedintele Donald Trump a facut anuntul pe platforma de microblogging Twitter. "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de Stat. Va avea o activitate formidabila! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitate!", a transmis Donald Trump. "Gina Haspel va fi noul director al CIA, prima…

- Trump i-a multumit lui Tillerson intr-un mesaj postat pe Twitter pentru serviciile sale si apreciaza ca noul secretar de Stat va face "o treaba fantastica". "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul nostru secretar de Stat. El va face o treaba fantastica! Ii multumesc Rex Tillerson pentru serviciile…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa.

- Schimbare la varful Departamentului american de Stat. Liderul de la Washington a decis inlocuirea lui Rex Tillerson cu numarul 1 din cadrul Agentiei Centrale de Informatii (Central Intelligence Agency – CIA). Drept urmare, noul secretar de stat va fi Mike Pompeo. Acestuia din urma ii va succeda, in…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile...

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face…

- "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel prima si prima femeie desemnata. Felicitari tuturor!', a scris Donald Trump pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson efectueaza, incepand de miercuri, primul sau turneu diplomatic in Africa, in incercarea de a consolida aliantele de securitate pe un continent care se orienteaza tot mai mult spre China pentru ajutor si comert, relateaza Reuters. Rex Tillerson urmeaza sa viziteze…

- "Pentru prima sa vizita oficiala in Africa", seful diplomatiei americane "va merge la Ndjamena (Ciad), in Djibouti, la Addis Abeba (Etiopia), la Nairobi (Kenya) si la Abuja (Nigeria), in perioada 6-13 martie", a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va merge saptamana viitoare in Africa, pentru prima data de la sosirea la putere a lui Donald Trump, care a starnit o polemica spunand despre tarile africane, potrivit unor declaratii care i-au fost atribuite, ca sunt niste "tari de rahat", relateaza vineri…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Democratii din Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei reprezentantilor au publicat o controversata nota, intr-o versiune cenzurata, intr-o incercare de a contracara acuzatii dintr-o controversata nota republicana potrivit careia FBI-ul a comis abuzuri in obtinerea unor mandate de supraveghere…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu in diplomatie, in subordinea a sase presedinti si 10 secretari de stat. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert…

- Numarul trei din Departamentul de Stat al SUA, Tom Shannon, si-a anuntat decizia de a demisiona, invocand motive personale, transmite Reuters. Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- ''Fire and Fury'', controversata carte semnata de jurnalistul Michael Wolff, plina de dezvaluiri incendiare despre primul an la Casa Alba al presedintelui Donald Trump, va fi adaptata pentru televiziune, potrivit informatiilor aparute miercuri in publicatiile de la Hollywood, informeaza…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a aparat vineri ''valorile'' americane, intr-un discurs despre ''respect'', rostit in plina polemica referitoare la declaratiile atribuite lui Donald Trump despre imigrantii proveniti din ''tari de rahat'', relateaza AFP. ''Valorile conteaza'', a estimat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a aparat vineri ''valorile'' americane, intr-un discurs despre ''respect'', rostit in plina polemica referitoare la declaratiile atribuite lui Donald Trump despre imigrantii proveniti din ''tari de rahat'',…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters. Mihai Alexandru…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters. Mihai…

- Compania de cibersecuritate Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a dat in judecata administratia presedintelui american Donald Trump, ca urmare a interzicerii de catre Washington a softului sau antivirus in agentiile federale americane, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Compania a anuntat…

- Consiliul de Securitate al ONU are in vedere un proiect de rezolutie care sa prevada ca orice decizie privind statutul orasului Ierusalim nu are un efect juridic si trebuie anulata, dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…