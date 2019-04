Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs pe autostrada Timișoara – Lugoj in zona localitații timișene Balinț. Conducatorul autotrenului a pierdut controlul volanului, iar mastodontul a rupt un parapet și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul auto a ramas blocat in cabina și a fost scos de ceilalți…

- Incendiul a izbucnit in interiorul unui garaj amplasat pe strada Timișorii din Lugoj. Flacarile au cuprins rapid spațiul, dar și autoturismul lasat de proprietar in interior. Cei de la ISU Banat au trimis la fața locului 10 subofițeri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Din…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 76 de ani, care circula la volanul unui autoturism, dinspre Lugoj spre Faget. La un moment dat, intr-o curba, nu a adaptat viteza și a patruns pe contrasens, unde mașina sa s-a ciocnit de un autocamion al carui șofer circula…

- Totul in cadrul proiectului Federatiei – Handbalul, sport national. Pe langa echipa organizatoare, HC Beldiman Arad (prof. George si Adriana Beldiman), participa: Scolar Resita, Vipers Deva, CSS Lugoj, LPS Banatul Timisoara, ACS Citu Timisoara, Freedome Giroc, Dominicii Masnita Noua si CSS Hunedoara.…

- De partea cealalta, cadetele Nadlacului caștiga in ultima etapa, pe terenul CSM Timișoara, cu scorul de 3-0 și se califica, alaturi de CSȘ Lugoj, in grupele semifinale. Din aceasta faza a competiției, care se va desfașura sub forma de turnee (6 serii semifinale a cate 4 echipe), se califica in faza…

- Incendiul s-a manifestat, miercuri dimineața, la scurt timp dupa inceperea programului, la un tabloul electric aflat la intrarea in gradinița. Pana la sosirea pompierilor, angajații instituției i-au evacuat pe cei 25 de preșcolari aflați in cladire. Salvatorii au trimis la fața locului noua…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui șofer in varsta de 22 de ani. Acesta circula dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la intrare in oraș, la intersecția cu strada Bobalna, a intrat in depașirea unui autotren. A pierdut, insa, controlul volanului și a patruns pe contrasens.…

- Tanara are domiciliul in localitatea timișeana Bethausen și este angajata a unei sali de noroc din Lugoj. Duminica, in timp ce era la lucru, ea a furat 89.920 lei din incasari și a plecat de la serviciu. Furtul a fost descoperit rapid, iar reprezentanții salii de jocuri au anunțat poliția.…