- Monica Roșu s-a logodit. Dupa eliminarea de la Exatlon, Monica Roșu , a plecat intr-o vacanța in Madrid alaturi de iubitul sau și a fost ceruta in casatorie. Monica Roșu, in varsta de 31 de ani, poarta pe deget un superb inel de logodna. Se pare ca cele trei luni petrecute departe de iubita sa, atat…

- Monica Roșu a decis sa paraseasca competiția Exatlon Romania, duminica seara, dupa ce a ajuns din nou la duel, de data aceasta cu Madalina Predoi. Din cauza accidentarilor și a unor probleme dermatologice, fosta gimnasta a decis sa abandoneze concursul și sa revina in Romania. „Suntem aici de aproape…

- Petre Apostol Cele mai valoroase sportive din gimnastica ritmica romaneasca, de la toate nivelurile de varsta, si-au dat intalnire, saptamana trecuta, la Sala „Unirea” din Dobroesti, intrecandu-se in cadrul Cupei Romaniei. La respectiva competitie s-au calificat primele sase clasate de la Campionatele…

- Petre Apostol Proiectul susținut din fonduri publice nerambursabile alocate pentru activitați nonprofit de interes local „Gimnastica ritmica, sport-ambasador al municipiului Ploiești”, initiat de antrenoarea coordonatoare a sectiei de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti, Liliana Baescu, programeaza…

- Cocktail Holidays, companie de turism detinuta de familia Goicea, continua in aceasta iarna charterele spre Egipt, lansand curse charter speciale Bucuresti - Cairo, Bucuresti – Luxor pentru Craciun si Revelion, dar si Bucuresti – Hurghada de sarbatori, dar si in prima saptamana din ianuarie.

- Petre Apostol Dupa succesul obtinut in cadrul probei pe echipe si rezultatele foarte bune inregistrate la individual compus, sportivele de la CSM Ploiesti au dominat, practic, finalele pe obiecte de la Campionatele Nationale de Gimnastica Ritmica, competitie desfasurata la sfarsitul saptamanii trecute,…

- Sub privirile singurei medaliate olimpice la gimnastica ritmica din tara noastra, Doina Staiculescu (vicecampioana olimpica la editia din 1984, care a oficiat si festivitatea de premiere), ale renumitei antrenoare Maria Girba, precum si ale presedintelui Federatiei Romane de profil, fosta mare sportiva…

- • Gabriel Burtanete si antrenorul Dragos Birzu, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires Sportul buzoian are doi reprezentanti la Jocurile Olimpice de Tineret programate la Buenos Aires, in Argentina, in aceasta toamna, in perioada 6-18 octombrie. Biroul Executiv al Comitetului Olimpic si…