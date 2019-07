Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti, de care se ocupa antrenoarea coordonatoare Liliana Baescu (arbitru international) si antrenoarea Simona Puiu, continua sa formeze sportive spre inalta performanta, in pofida dificultatilor pe care le traverseaza. Faptul ca la CSM Ploiesti…

- Accidentul petrecut luni seara, in Ploiești, in zona Timken, care parea doar o tamponare banala, da naștere unei anchete destul de complicate. Potrivit celor mai noi informații furnizate de IJP Prahova, au fost depistate cele trei persoane care se aflau in mașina cu numere de Bulgaria care lovit trei…

- In noaptea de 2/3 mai a.c., a fost furat de pe raza Mun. Ploiesti un auto inmatriculat in Olanda. Ulterior, in seara zilei de 03 mai, acest auto a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, in zona Bariera Bucuresti, lovind 3 auto parcate. Soferul a abandonat masina la locul…

- Sportiva romana Alexandra Predescu a cucerit medalia de argint in proba feminina de spada, iar George Dragomir a obtinut medalia de argint la sabie masculin, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de scrima Under-23 de la Plovdiv (Bulgaria), potrivit agerpres.ro.Predescu a fost invinsa…

- Petre Apostol Prezenta la Jocurile Olimpice de Tineret, anul trecut, avand si doua participari la Campionatele Europene de junioare, sportiva sectiei de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti, Denisa Stoian, a concurat, la finalul saptamanii trecute, la prima sa competitie majora la nivel international…

- Marian Dima Hipodromul Ploiesti a gazduit, sambata, cea de-a doua reuniune oficiala de trap din acest an, circa 500 de iubitori ai fenomenului tinand sa asiste la evenimentul ce a avut „cap de afis” Premiul de Paste. Au fost patru curse de trap extrem de atractive, interesul fiind sporit si de faptul…

- Sportiva romana Denisa Golgota a ocupat locul 6 in finala de la sarituri, sambata, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia), cu o medie de 14,116 puncte. Golgota a primit 14,500 la prima sarituri, dar la a doua a fost notata cu 13,733, avand o nota mai mica de plecare.…