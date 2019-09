Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment retro de gala, Raidul Moldovei, se va desfasura in perioada 21-22 septembrie, in judetul Suceava. Competitia destinata masinilor de epoca a fost conceputa ca o actiune nationala, la care pot participa maximum 35 de masini retro din toata tara si din Republica Moldova, fiecare cu pilot ...

- Cea de-a 32-a editie a Cupei Callatis la lupte pe plaja s-a incheiat miercuri, 4 septembrie. Competitia a fost destinata sportivilor cu varstele cuprinse intre 12 si 15 ani. Pe plaja „Laguna” din Mangalia, s-au luptat participanti veniti din cele mai importante centre ale Romaniei, cum ar fi Bucuresti,…

- O femeie de 45 de ani din Republica Moldova, victima unui grav accident rutier produs in judetul Vaslui, a fost plimbata cu ambulanta de doua ori intre spitalele din doua judete dupa ce medicii de la Iasi au refuzat sa o primeasca pentru ca nu ar mai fi fost locuri in saloane.

- In timp ce in Republica Moldova temperaturile sar bine de tot de 30 de grade Celsius, in emisfera sudica, și anume in Noua Zeelanda, sportivii participa la competitii din sporturile hibernale.

- Sibiu Rally Romania, competiția de regularitate dedicata mașinilor clasice, a avut și in acest an o clasa speciala pentru mașini electrice, la care s-au inscris 5 echipaje. Indrumați de copiloți, piloții au parcurs 350 de kilometri de probe speciale pe parcursul a doua zile de concurs. In prima zi,…

- Cea de-a VIII-a editie a Cupei „Max Ausnit” la ciclism pe șosea și-a desemnat, weekend-ul trecut, caștigatorii. In cursa desfașurata sub forma unei probe de fond pe un traseu lung de 116 km, cu 1.100 de metri diferența de nivel, s-au inscris peste 450 de concurenti din Ungaria, Italia, Franța,…

- SAH… Peste 100 de sahisti din Romania, Republica Moldova, Grecia, Rusia si Scotia s-au luptat pentru premiile puse in joc la editia a XII-a a Cupei Sergentul la sah. Competitia s-a desfasurat la doua categorii, Open A – peste 12 ani si Open B – sub 12 ani. Printre participanti a existat si un maestru…

- Romania a castigat trei medalii, una de aur si doua de argint, la Campionatele Europene 2019 de barci dragon de la Moscova, care s-au incheiat duminica cu participarea a 900 de concurenti din Germania, Ungaria, Franta, Romania, Republica Moldova, Armenia si Rusia. Competitia face parte din calendarul…