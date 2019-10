Gimnastica n-a depus armele! Spre Europene, via Naţionale Chiar daca Romania a regresat enorm in ceea ce priveste performantele in plan international, scoala constanteana de gimnastica ramane una de succes, care ar putea pe viitor sa ofere noi campioane. Un exemplu foarte bun in reprezinta evolutia constantencelor la Campionatul National individual de la Ploiesti, intrecere rezervata junioarelor III, II si I. Competitia s-a desfasurat in perioada 18-20 octombrie, iar in cadrul acesteia, au evoluat junioare de la 15 cluburi din toata tara ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sibiu, 1 - 3 noiembrie Sibiul devine capitala nationala si internationala a lumii masajului in perioada 1 - 3 noiembrie 2019, cand terapeuti, maseuri si specialisti de renume mondial isi dau intalnire aici cu ocazia organizarii de catre Asociatia de Masaj si Terapii Complementare (AMTC) a primei editii…

- Clubul Sportiv Farul Constanta bifeaza, saptamana de saptamana, rezultate excelente. Sportivii clubului de la malul marii sunt in forma si au luat cu asalt podiumurile competitiilor nationale. Cele mai multe medalii au fost cucerite la Campionatul National individual de gimnastica pentru junioare, desfasurat…

- Petre Apostol Sectia de popice de la Conpet Petrolul Ploiesti si-a mai adaugat doua performante in palmares, cu ocazia participarii la Campionatul National individual si de tandem la categoria U23. Competitia s-a desfasurat la finalul saptamanii trecute, la Targu Mures. Dintre elevele Danielei Lacatusu,…

- CS Universitatea Craiova are cu ce se lauda dupa participarea la Campionatul National de Judo Under 16 – lupte la sol. Competitia a fost gazduita de Drobeta Turnu Severin (11-13 octombrie). Gruparea alb-albastra, condusa de profesorul-antrenor Mihai Voinea, si-a adjudecat un titlu national prin Dorina…

- In perioada 11-13 octombrie 2019, in Sala Sportrilor din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți, a avut loc Campionatul National de Judo U14 ani ne-waza (lupta la sol), una dintre cele mai puternice intreceri de Judo din Romania. Competiția a adunat la startul ei peste 500 sportivi valoroși din intreaga…

- Pana in 1989, 23 august era ziua cea mai importanta pentru romani. Comuniștii și-au insușit aceasta bucata importanta din istoria noastra fara ca implicarea lor sa existe in mod direct. Intoarcerea armelor impotriva Germaniei hitleriste și a aliaților sai nu a avut nimic in comun cu partidul care avea…

- Adrenalina, vuiet de motoare și distracție la maximum, in satul Mereni, raionul Anenii Noi unde a fost organizata a patra etapa a campionatului de off-road. Competiția a atras aproape 40 de participanți din Ucraina, Romania si Moldova.

- Circulatia este restrictionata pe Transalpina Transalpina, cea mai înalta sosea din România. Foto: Arhiva Circulatia este restrictionata si astazi pe Transalpina, unde se desfasoara Campionatul National de Drift. Masura este valabila între Novaci si Rânca, pâna…