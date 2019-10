Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul rus Nikita Nagornii a cucerit medalia de aur in concursul de individual compus, in fata compatriotului sau Artur Dalaloian, detinatorul titlului, vineri, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart (Germania), cu mai putin de zece luni inaintea Jocurilor Olimpice, transmite…

- Regina incontestabila a gimnasticii artistice, americanca Simone Biles a cucerit joi a 16-a medalie mondiala de aur, dominand concursul la individual compus pentru a cincea oara, la Stuttgart (Germania), cu mai putin de zece luni inainte de Jocurile Olimpice din 2020. La 22 de ani, Simone…

- Salvarea delegatiei tricolore la Mondialele de la Stuttgart s-a numit Marian Dragulescu. La 38 de ani, acesta s-a calificat pentru a 5-a editie a Jocurilor Olimpice, iar duminica (ora 14.00, TVR) se va lupta pentru medalie in finala de la sarituri.

- Americanca Simon Biles, regina gimnasticii mondiale cu 14 titluri in palmares, a stralucit din nou sambata in concursul feminin de calificare de la Mondialele de gimnastica artistica gazduite la Stuttgart, in care a obtinut calificarea in finala pe echipe, la individual compus, sol, sarituri, barna…

- Romania va incerca sa obtina la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Stuttgart biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar nu e cosiderata de specialisti favorita la cele 12 locuri care asigura calificarea.

- Nicolae Forminte, antrenorul echipei feminine de gimnastica a Romaniei, spera ca fetele sa prinda o zi buna, un concurs bun care le-ar permite o clasare intre primele 12 echipe la Campionatele Mondiale 2019 de la Stuttgart si implicit calificarea la JO 2020 de la Tokyo.

- Marian Dragulescu, Andrei Muntean si Denisa Golgota sunt vedetele Campionatelor Nationale de gimnastica artistica individuale open si al reprezentativelor de club, care vor avea loc in perioada 6-8 septembrie, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Aceasta competitie…

- Luptatoarele moldovence au cucerit doua medalii la Campionatele Mondiale de tineret și juniori, ce se desfașoara in capitala Estoniei, la Tallinn.Anastasia Nichita a devenit vicecampioana in categoria de greutate de pana la 59 de kilograme.