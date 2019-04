Stiri pe aceeasi tema

- Gimnastul rus Nikita Nagornyy (22 ani) a devenit vineri campion european la individual compus pentru prima data in cariera sa, terminand pe primul loc la Europenele de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia). Pe locul al doilea s-a clasat conationalul sau, Artur Dalaloyan, campion mondial en titre.…

- ​Gimnasta Denisa Golgota va evolua în finale la sol, bârna, sarituri si individual-compus, în urma concursului de calificari de joi, de la Campionatul European, de la Szczecin (Polonia), potrivit News.ro. Rezultatele obtinute de gimnastele tricolore în calificarile de…

- Sportiva romana Denisa Golgota s-a calificat, joi, in finalele de la individual compus, sarituri, barna si sol, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia). Golgota s-a calificat in finala de la individual compus cu al noualea punctaj, 53,299, in timp ce Nica…

- Niciun sportiv roman nu a reusit sa se califice in finale dupa calificarile masculine desfasurate miercuri la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia). Un singur gimnast a facut toate aparatele, tanarul Toma Roland Modoianu-Zseder, clasat pe locul 67 in calificarile…

- Romania participa cu doar trei sportive, Denisa Golgota, Nica Ivanus si Carmen Ghiciuc, la editia 2019 a Campionatelor Europene individuale de gimnastica artistica de la Szczecin (10-14 aprilie) din Polonia, unde obiectivul este de a cuceri una-doua medalii, a declarat pentru AGERPRES antrenorul coordonator…