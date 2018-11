Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Denisa Golgota a ratat calificarea, joi, in finalele de la sarituri si paralele, la Cupa Mondiala la gimnastica artistica de la Cottbus (Germania). Golgota a fost a noua in calificarile de la sarituri, cu o medie de 13,866, dupa ce a fost notata cu 14,100 la prima incercare…

- Chinezoaica Liu Tingting a cucerit sambata medalia de aur in finala probei de barna, din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), in timp ce campioana absoluta, americanca Simone Biles, a obtinut medalia de bronz. Cu un exercitiu curat, Liu Tingting a ocupat primul loc…

- Denisa Golgota, 16 ani, singura gimnasta tricolora prezenta intr-o finala la Campionatele Mondiale de la Doha s-a clasat azi pe poziția a 17-a la individual compus. Romanca s-a aflat la prima competiție planetara de senioare, iar emoțiile s-au vazut. ...

- Echipa Romaniei a ocupat locul 13 in calificarile feminine din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), cu 153,763 puncte. Singura gimnasta romana calificata intr-o finala este Denisa Golgota, care va evolua in lupta pentru medalii la individual compus, dupa ce s-a clasat…

- Sportivul roman Andrei Muntean a ocupat locul 7 in finala de la inele, cu 14,450 puncte, duminica, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica de la Paris. Francezul Samir Ait Said s-a impus, cu 15,100, pe locul al doilea s-a clasat ucraineanul Igor Radivilov, cu 14,950, iar pe pozitia a treia…

- Sportivul roman Andrei Muntean s-a calificat, sambata, in finala de la inele, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica de la Paris. Muntean a obtinut a sasea nota in calificari, 14,450, cea mai mare nota la acest aparat fiind cea a francezului Samir Ait Said, 15,000. Cristian…