- Comisia de Arbitraj a Rugby Europe, forul continental al sportului cu balonul oval, a analizat, vineri, la Poznan (Polonia), prestatia arbitrului roman Vlad Iordachescu la meciul Belgia - Spania, din ultima etapa a Rugby Europe Championship, meci care a contat si pentru calificarea la Cupa Mondiala…

- Andrei Muntean, in finala de la paralele la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha. Romanul Andrei Muntean s-a calificat joi in finala probei de paralele din cadrul Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), dupa ce cu o zi inainte reusise sa-si asigure prezenta in finala de…

- Sportivii romani Andrei Vasile Muntean si Cristian Bataga s-au calificat in finalele de la inele, respectiv cal cu manere, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar). La feminin, constanteanca Maria Holbura s-a clasat pe 12 la paralele, cu 12,266 puncte. Astazi, in ziua a doua a calificarilor,…

- Gimnastul Cristian Bataga, calificat miercuri in finala la cal cu manere la Cupa Mondiala de la Doha, nu va mai continua competitia din cauza unei accidentari la un tendon al piciorului drept. Anuntul a fost facut de FR Gimnastica, care nu a oferit alte detalii despre accidentarea gimnastului. In…

- Romania va participa cu sase sportivi la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), competitie programata in perioada 21-24 martie, informeaza site-ul oficial al Federatiei Internationale de Gimnastica. La masculin, vor concura Vlad Bogdan Cotuna (sol, paralele, bara fixa), Adelin Kotrong…

- Maratonistul roman, Tibi Ușeriu a caștigat, joi, cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633. Este a treia oara consecutiv cand Ușeriu, 44 de ani, caștiga maratonul canadian, el devenind astfel singurul sportiv din lume cu trei victorii finale in competiția considerata cea mai dificila…

- Moscova raspunde cu ironii la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal: "nu ne temem de frig", scrie, pe Twitter, Ambasada Rusiei din Marea Britanie. "Temperatura relatiilor ruso-britanice a scazut…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Rusia recomanda Marii Britanii sa nu o amenințe, pentru ca este ”o putere nucleara”. Administrația de la Kremlin a atenționat, marți seara, Marea Britanie, sa nu amenințe ”o putere nucleara” precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se…

- Zyan Malik și Gigi Hadid s-au desparțit. Zyan Malik și iubita sa supermodel Gigi Hadid s-au desparțit dupa o relație de doi ani. Cei doi au luat decizia din cauza programelor lor incarcate, dar și din cauza distanței. ”Nu mai sunt un cuplu, dar au ramas apropiați și se susțin unul pe altul. Realitatea…

- Soția lui What’s Up nu este insarcinata, așa cum artistul a lasat sa se ințelaga pe 8 Martie, cand a facut anunțul pe contul de socializare. Fanii acestuia i-au felicitat imediat, insa interpretul a lamurit misterul abia la cateva zile, ca de fapt Simina nu este inca gravida. “Te iubesc, sotia mea mica, #viitoaremamica”,…

- Reacția lui Rex Tillerson, dupa ce a fost concediat de Donald Trump. La cateva ore dupa ce a fost concediat de Donald Trump, Rex Tillerson a declarat ca iși va incheia mandatul pe 31 martie și ca dupa aceea se va intoarce la viața privata. Tillerson a declarat in conferința de presa ca daca Rusia o…

- Tibi Ușeriu a parcurs mai mult de jumatate din traseu la 6633 Arctic Ultra. Sportivul din Bistrița a strabatut peste 340 de kilometri in doar cinci zile de la startul ultramaratonului de la Cercul Polar. A infruntat furtuna polara și temperaturi care ajung și la minus 35 de grade Celsius. Cu toate acestea,…

- Sportivul roman Mihaita Papara a ocupat locul 11 in proba de snowboardcross SB-LL1, luni, la Jocurile Paralimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). Medalia de aur a fost cucerita de americanul Mike Schultz, cu timpul de 1 min 04 sec 73/100, argintul a fost obtinut de olandezul Chris Vos, in…

- Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța fața de urmaritorul sau, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri in 50 de ore. Cu toate ca are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea sa caștige din nou…

- Tibi Useriu a reusit sa parcurga in 50 de ore aproape 250 de kilometri. Desi au trecut doua zile si jumatate de la debutul cursei, bistriteanul a dormit doar 11 ore adunate. Sportivul este mai decis ca oricand sa castige din nou cursa, motivatia principala fiind data de faptul ca este singurul roman…

- Bistriteanul Tibi Useriu a ramas singurul roman care concureaza inca in cursa de la Cercul Polar. Sportivul conduce cursa inca de la inceput. Potrivit apropiatilor lui Useriu, bistriteanul este plin de energie, iar simtul umorului ii este la cote inalte.

- Jucatorul de tenis Fabio Fognini a caștigat titlul la Sao Paolo. I l-a dedicat fostului fotbalist Davide Astori. Aflat la a 15-a finala din cariera, ”Fogna” a cucerit, duminica seara, al 6-lea titlu ATP, revenind de la 0-1 la seturi in finala cu surprinzatorul chilian Nicolas Jarry (22 ani, 1,98 metri…

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de germanca Julia Georges cu 6-2, 6-2, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari.

- Jucatorul de tenis de masa constantean Cristian Pletea (18 ani) si-a castigat dreptul de a evolua la urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de Tineret ce vor avea loc, in acest an, la Buenos Aires (Argentina). Sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” s-a impus in turneul de calificare disputat, zilele…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, dupa victoria de ieri, scor, 6-3, 6-0, cu rusoaica Ekaterina Makarova. Halep (26 ani), care a revenit astfel cu dreptul dupa…

- Sportivul roman Alin Florin Cioanca nu a reusit sa intre in sferturile de finala ale probei masculine de sprint in concursul de schi fond din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, marti, dupa ce s-a clasat pe locul 48 in calificari. Cioanca a fost cronometrat cu timpul de 3 min 22 sec…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basici, locul 129 ATP. Copil a ratat sansa de a deveni in Bulgaria primul roman castigator al unei competitii ATP la simplu dupa aproape zece…

- Sportivul roman Andrei Turea ocupa locul 29 in proba de sanie simplu masculin, dupa primele doua manse, desfasurate sambata, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). Turea, aflat pe 32 dupa prima mansa, a fost cronometrat cu timpul cumulat de 1 min 37 min 971/1000, iar Valentin…

- Razvan Marin impresioneaza pe zi ce trece in Belgia, acolo unde a reușit joi seara o noua pasa de gol pentru Standard Liege. Mijlocașul roman de 21 de ani a pasat decisiv, din corner, la primul gol reușit de Standard Liege (Sa Orlando, minutul 5) in meciul din returul Cupei Belgiei cu FC Bruges, meci…

- Sportivii legitimati la CSS LPS Bihorul au cucerit in anul 2017 un numar de cinci medalii in competitiile internationale, dintre care una de aur, una de argint si trei de bronz. Cel mai important rezultat il consitituie medalia de bronz castigata de judoka Vlad Luncan la CE de juniori U 21…

- Gimnastele si antrenorii lotului national colaboreaza cu britanicul Nick Ruddock, expert UEG, pentru optimizarea exercitiilor la paralele, primul stagiu urmand a se incheia sambata, la Deva, a anuntat FR Gimnastica. ”Cu sprijinul COSR, Nick Ruddock va sustine opt stagii de pregatire de-a lungul anului…

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat.

- A fost publicata lista Federațiilor care au primit finanțare de la MTS in 2018. Gimnastica, tenisul, tenis de masa, natație sau polo nu primesc bani de la bugetul de stat. Ministerul Tineretului și Sportului a publicat, miercuri, raportul privind indeplinirea conditiilor de finantare: ”In conformitate…

- Valentin Bosioc a devenit, oficial, cel mai urmarit sportiv roman de pe populara retea de socializare, cu aproape trei milioane urmaritori! Campionul Musclemania si antrenorul personal al celebritatilor a dezvaluit din secretele sale. Sportivul a discutat despre importanta nutritiei echilibrate, despre…

- Vladimir Leadavschi a triumfat la turneul internațional de badminton „Iarna - Chișinau 2018”. Sportivul de 18 ani s-a impus la profesioniști dupa o finala spectaculoasa împotriva românului Daniel Cojocaru, transmite IPN. Leadavschi este considerat unul dintre cei…

- Internationalul roman Andrei Radoi, component al echipei de rugby Timisoara Saracens, spune ca banatenii isi doresc sa castige si partida retur cu RC Batumi, din semifinalele Continental Shield, si sa dispute finala competitiei. ''Meciul care va avea loc sambata, pe Cluj Arena,…

- Negocierile cu firma General Dynamics privind achizitionare de transportoare blindate se afla in faza finala, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. “Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa…

- Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ANFP a facut acest anunt luni, dupa ce reprezentantii tehnicianului…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, principalul favorit, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, dupa 7-5, 6-4 cu britanicul de origine slovena Aljaz Bedene. Francezul Richard Gasquet, ...

- Levente Polgar este din Aiud si are 37 de ani. La varsta de 6 ani, a avut un accident de tren in urma caruia si-a pierdut mana dreapta. Cu toate acestea, el a devenit sportiv de performanta si a participat la numeroase competitii. Prin ambitie si perseverenta, Levente Polgar a ajuns sa fie…