Gimnaste ploieştene, printre protagonistele competiţiei internaţionale „Cupa Irina Deleanu” Petre Apostol La Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, a avut loc cea de-a XVIII-a editie a competitiei internationale de gimnastica ritmica, intitulata „Cupa Irina Deleanu”, organizata de Federatia Romana de Gimnastica Ritmica, for condus chiar de catre cea care poarta numele intrecerii. La startul acestei editii s-au aflat sportive cu varste cuprinse intre 7 si peste 16 ani, din opt tari: Australia, Bulgaria, Egipt, Israel, Moldova, Portugalia, Ungaria si Romania. Printre gimnastele prezente la competitie s-au regasit si reprezentante de la CSM Ploiesti, astfel: Denisa Stoian (senioare),… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

