Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Paul Allen, fondator in 1975 impreuna cu Bill Gates al gigantului american din domeniul informaticii Microsoft, a murit luni la varsta de 65 de ani ca urmare a unui cancer, au anuntat familia si...

- Soprana spaniola Montserrat Caballe a murit sambata, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Barcelona, unde se afla internata inca din luna septembrie.Decesul survenit in dimineata zilei de sambata a fost confirmat de reprezentati ai spitalului Sant Pau din Barcelona, citeaza El Pais preluate…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Parchetul Militar au dispus efectuarea unei cercetari privind decesul episcopului de Husi Grigorie Leu, iar ancheta presupune deshumarea ramasitelor pamantesti ale acestuia. Episcopul de Husi Grigorie Leu a murit in conditii suspecte in 1949.

- Este doliu pe scena celebrului teatru Broadway și in sufletul mai multor vedete din Statele Unite ale Americii. Marin Mazzie, nominalizata de trei ori la Premiile Tony – Premiile Antoinette Perry pentru excelența in teatru – a murit la trei ani dupa ce a primit cruntul diagnostic: cancer ovarian. Decesul…

- "Am aflat cu tristete vestea plecarii dintre noi a senatorului John McCain, un mare patriot american si un adevarat prieten al Romaniei. Transmit condoleante familiei si poporului american pentru aceasta grea pierdere. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata in mesajul publicat pe site-ul ambasadei.…

- Un barbat ințepat de țanțari și infectat cu virusul West Nile a murit la spitalul din Iași. Acesta este primul deces din cauza virusului inregistrat injudeț. Pacientul a fost suspectat inițial de meningita, dar analizele au confirmat prezența virusului. Decesul s-a produs din cauza afecțiunilor pe care…

- Un tânar de 18 ani și un barbat de circa 40 de ani au murit marți înecați, în stațiunile Olimp și respectiv Costinești, numarul persoanelor care și-au pierdut viața în acest sezon estival dupa ce s-au avântat în mare ajungând la 20, potrivit ISU "Dobrogea".Serviciul…

- Pompierii din Zalau au fost solicitati sa intervina la un accident rutier ce a avut loc intre Agrij si Pausa, fiind necesara descarcerarea a doua persoane, imobilizate intr-una dintre masini, un barbat de 60 de ani si un copil in varsta de 9 ani. Jacodi a precizat ca barbatul a fost scos inconstient…