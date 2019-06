Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca a renunțat la mandatul de europarlamentar și a informat AEP cine va pleca la Bruxelles. Ponta spune ca de aici poate face mai multe și mai repede lucrurile pe care romanii le așteapta de la partidul sau.Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica o postare semnata de Mugur Ciuvica in care scrie ca Ana Ciceala, consilier local USR, administreaza o firma straina care a cumparat 11.000 ha de paduri in Romania pentru exploatare forestiera. GIP precizeaza ca Ana Ciceala este și o ”vajnica aparatoare…

- Într-o perioada în care, în detrimentul României, forțele populiste și anti-europene prind contur și în țara noastra, PRO România propune consolidarea relațiilor dintre România și Uniunea Europeana, prin recladirea credibilitații și a demnitații României…

- Teodora Enache este invitata Institutului Cultural Roman Bruxelles la Festivalul international Brussels Jazz Weekend (24-26 mai 2019), prilej cu care renumita artista va lansa albumul All About Joy in Belgia. Concertul va avea loc in data de 26 mai, de la 19:00 la 20:00, pe scena amplasata in Place…

- BUCUREȘTI, 9 mai, Sputnik, Dragoș Dumitriu. Așa cum anunța președintele român Klaus Iohannis, liderii Uniunii Europene au adoptat și semnat la Summitul informal al șefilor de stat și de guvern ”Declarația de la Sibiu”. Documentul este un angajament în zece puncte, care…

- ​Purtam o discuție, recent, cu specialiști în finanțe despre economisire și investiții. Așa am auzit, de la unul dintre aceștia, cum și-a educat fetița, care învața într-una dintre școlile din București. Povestea este reala. Acum este în clasele primare și la școala vin tot felul…

- Comisarul european Corina Cretu i-a raspuns ministrului Transporturilor Razvan Cuc, care a acuzat-o ca nu apara interesul poporului roman, spunand ca Romania nu are dusmani la Bruxelles si ca depinde doar de autoritatile de la Bucuresti ca dezvoltarea infrastructurii de transport sa fie accelerata.

- In cadrul Adunarii Generale a euRobotics, organizata in 19 martie la București, au fost aleși noi membri in organismul de conducere al organizației, iar Ana-Maria Stancu a caștigat unul dintre aceste mandate. Ana-Maria este CEO al firmei Bucharest Promo Robots – primul start-up din Romania adresat pieței…