- Astra Giurgiu s-a impus in fața celor de la Hermannstadt, scor 2-0. Gheorghe Mulțescu, antrenorul oaspeților, e sigur ca echipa lui va merge in play-off. "A fost un meci foarte important. Trebuia sa caștigam, altfel pierdeam contactul cu echipele din frunte. E o echipa cu un antrenor nou, cu o alta…

- Victoria pe care FCSB a obținut-o cu 3-1 in deplasare la Tg. Mureș cu FC Hermannstadt, coroborata cu remmiza alba de pe teren propriu a campioanei CFR Cluj cu Universitatea Craiova dar și a infrangerii la limita sufferite de Astra Giurgiu la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-0, a facut ca echipa lui Nicolae…

- Gica Hagi, managerul general al formaiei Viitorul Constanța, a adeclarat inaintea duelului de astazi din runda a X-a pe care elevii sai il vor susține de la ora 18:00 la Ovidiu cu Astra Giurgiu, ca cel mai mare pericol este chair tehnicianul giurgiuvenilor Gigi Mulțescu. „De cand a venit domn profesor…

- Autor al unui gol in victoria istorica din primavara din Cupa Romaniei cu FCSB, scor 3-0, atacantul Ștefan Blanaru a declarat ca deși pleaca cu șansa a doua in jocul din aceasta seara de la Tg. Mureș cu roș-albaștrii, FC Hermannstadt are motive sa spere intr-un rezultat pozitiv. Atacantul lui Alexandru…

- Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, a declarat la finalul partidei pe care elevii sai au caștigat-o la scor de neprezentare, 3-0, cu Gaz Metan Mediaș ca ar fi fost mulțumit și cu un succes la limita in acest joc avand in vedere forma pe care echipa lui Mihai Teja o traverseaza…

- In ultimul meci al etapei a opta a Ligii 1 la fotbal, in aceasta seara s au intalnit, la Ovidiu, FC Viitorul si FC Hermannstadt.Gazdele s au impus cu 1 0, gratie golului reusit in minutul 29 de Ianis Hagi dintr un penalty obtinut tot de el.In urmaacestei victorii, FC Viitorul a urcat in clasamnt pe…

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei disputa astazi de la ora 19:00, la Ovidiu, un meci important pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor gazduit de Itaalia și San Marino, contra Bosniei-Herțegovina. „Tricolorii mici” vin dupa un succes dramatic obținut cu 2-1 in Portugalia, rezultat…

- Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași a declarat la conferința de presa premergatoare duelului pe care elevii sai il vor susține astazi de la ora 21:00 in Copou in epilogul etapei a VII-a a Ligii I, ca victoria este singura varianta cu Chiajna,. „Este un meci pe care trebuie…