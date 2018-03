Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doi ani de relație, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit. Cantarețul a confirmat astazi vestea. Zayn Malik și Gigi Hadid formau poate cel mai adorabil cuplu de pe Instagram. Cantarețul in varsta de 25 de ani a anunțat astazi ca s-a desparțit de Gigi Hadid, cu care era…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Au trecut doar doua saptamani de cand soția solistului formației ”Maroon 5” a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Insa, Behati nu a pierdut timpul! S-a luptat sa-și recapete silueta de odinioara, pe care o afișa pe podiumurile show-urilor Victoria`s Secret. Așa arata Behati la doua saptamani…

- La 29 de ani, Elsa Hosk se poate lauda cu faptul ca a defilat pentru branduri precum Dior, Dolce Gabbana si Anna Sui, iar din 2015 reprezinta brandul Victori rsquo;s Secret. Desi pare sa aiba corpul perfect, fanii au criticat-o aspru dupa ce au vazut cel mai recent selfie postat de ea pe Instagram.

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- Ianis, fiul lui Gica Hagi, a trait, in ultimele luni, o poveste de dragoste alaturi de Cristina, nepoata fostului mare portar al echipei nationale, Silviu Lung. Insa relatia s-a incheiat brusc, conform contului de socializare al tinerei. A

- SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a...

- Manchester City s-a calificat în finala Cupei Ligii engleze la fotbal dupa victoria obtinuta în fata modestei Bristol, cu scorul de 3-2, marti seara, în returul semifinalelor. Învingatoare cu 2-1 în meciul tur, echipa antrenata de Pep Guardiola, care obtine calificarea…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri ACTUALIZARE 23 ianuarie: Partida dintre Simona Halep și Karolina Pliskova din semifinale de la Australian Open a fost programata, miercuri, de la ora 06.00 (ora Romaniei). Despre acest meci, Karolina…

- ”Mulțumesc mult. A fost un meci bun, fericita ca sunt din nou in sferturi la AO. Nu ma așteptam asta la inceput, dupa accidentare. Acest turneu arata ca un maraton pentru mine. Accidentarea este acolo, o simt, dar nu ma gandesc la asta. Am facut ce am stabilit cu echipa mea. Uneori am lovit tare,…

- Simona Halep a decis sa isi anuleze antrenamentul de duminica dupa victoria istorica obtinuta in fata americancei Lauren Davis. Halep a intrat in istorie dupa ce a egalat meciul cu cele mai multe game-uri disputat vreodata in turneul feminin de la Australian Open, 48, in urma victoriei contra lui Lauren…

- Mare tam-tam se face in jurul emisiunii "Te vreau langa mine", de la Kanal D, iar asta pentru ca s-au intalnit doua pietre tari: titulara Gabriela Cristea (43 de ani) se afla inca in concediu de maternitate, dar isi pregateste revenirea pe post, anuntand ca este pregatita sa se rupa de micuta Victoria…

- Un val de caldura excesiva poate perturba programul turneului Grand Slem de la Melbourne. Autoritațile statului Victoria avertizeaza ca joi și vineri temperaturile pot urca pana la 45 de grade...

- Romanca Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, a declarat ca meciul sau de debut la Australian Open, cu tanara Destanee Aiava, a fost unul foarte dificil si a comparat-o pe australianca de 17 ani cu Serena Williams. Halep, principala favorita la Melbourne, a fost nevoita…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie Ora 2.00 MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) 4-6, 4-5 / LIVE Ora 2.00 IRINA…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei, antrenata de catre Xavi Pascual, a reușit o victorie in primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din

- Noua iubita a lui Lenny Kravitz este o brazilianca pe nume Barbara Fialho. Femeia are 30 de ani și este mai mare ca fiica artistului. Barbara este model pentru celebra companie Victoria's Secret, potrivit Music News.

- Lenny Kravitz ramane un cuceritor, chiar si la 53 de ani. Artistul demonstreaza inca o data faptul ca are stofa de Don Juan, reusind sa cucereasca un model Victori rsquo;s Secret cu 23 de ani mai tanar decat el.

- Are 29 de ani și urmeaza sa devina mama pentru a doua oara. Dupa ce a defilat pentru Victoria’ Secret, in cadrul show-ului de la Shanghai, ingerașul Candice Swanepoel a luat o pauza. Și asta pentru ca burtica ei incepuse sa fie vizibila.

- Temperatura in Sydney, cel mai mare oras din Australia, a urcat duminica pana la 47,3 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii 79 de ani, informeaza BBC News online. Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca meciul cu Irina Begu, castigat cu 6-1, 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), a fost unul foarte greu. "A fost un meci greu. Stiu ca este o jucatoare foarte puternica, iar in setul al…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- Simona Halep a pasit in 2018 cu dreptul, liderul clasamentului WTA castigand meciul cu Nicole Gibbs (110 WTA), rezultat in urma caruia s-a calificat in optimile turneului de la Shenzhen. "Sper sa castig cateva partide si sa merg pana la final", a spus Simona.

- Doutzen Kroes se menține și la 32 de ani printre cele mai bine cotate manechine ale lumii. "Ingeraș" al casei Victoria's Secret, splendida olandeza (1,79 m, blonda cu ochi albaștri) e o fanatica a sportului. Nu trece o zi fara ședințele de inot, alergare și gimnastica. Este la fel de senzuala și in…

- Isabela Khair Hadid, cunoscuta sub numele de Bella Hadid este unul dintre cele mai apreciate modele Victoria s Secret. Are milioane de fani in intreaga lume si tinere de pe tot mapamondul o invidiaza pentru frumusetea ei.

- In lumea plina de despartiri si de divorturi a vedetelor exista si povesti cu o continuare fericita, a cuplurilor care s-au casatorit dupa ce mai intai au trecut printr-o despartire, scrie eva.ro. Iata povestile lor. Citeste si Cuplu BOMBA in lumea mondena. Un fotbalist celebru se iubeste…

- In timp ce schimbarile aduse de era digitala deterioreaza majoritatea modelelor de business, unele dintre cele mai mari companii din lume mizeaza in continuare pe directorii legendari pe care ii au in pozitiile de CEO, acestia adaptandu-se constant pietelor sau chiar generand ei insisi schimbarea.…