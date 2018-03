Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul pe scena muzicii electronice si pana in acest moment, a reusit sa isi uimesca audienta, devenind unul dintre preferatii momentului. DJ-ul si producatorul olandez Richard Durand aka Richard van Schooneveld, a trecut prin tot ceea ce inseamna spectrul muzicii electronice, a remixat si colaborat…

- O mulțime de omagii au impanzit rețelele de socializare, odata cu aflarea veștii ca Stephen Hawking a plecat dintre noi.Celebritați și oameni de știința din toata lumea au scris pe Twitter cele mai frumoase cuvinte in onoarea marelui om de știința. Pagina oficiala NASA i-a adus un omagiu lui Stephen…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Carlos Ray “Chuck” Norris implinește sambata 78 ani și milioane de glume și maxime legate de (re)numele sau de neinfricat. S-a nascut pe 10 martie 1940 in Ryan, Oklahoma și este pe langa un actor cu multe roluri la activ și un expert in arte martiale. Dupa ce a servit in Fortele Aeriene ale Statelor...…

- Starul bollywoodian Irffan Khan, in varsta de 51 de ani, a facut cumplitul anunt pe o retea de socializare. „Uneori te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele 15 zile viata mea a fost o poveste de suspans. Familia si prietenii sunt aproape de mine si incercam sa o scoatem…

- Dupa ce am urmarit episod dupa episod continuu sezonul doi al serialului “Stranger things”, lansat pe Netflix in octombrie, 2017 cu toții stam cu sufletul la gura sa aflam mai multe vești despre sezonul trei. Urmatorul sezon din “Stranger things” ar putea aparea la finalul acestui an, conform unor surse.…

- Daca nu ai somn duminica spre luni, poți afla direct de la TV care sunt caștigatorii. Altfel, fii fara grija, iți vom spune pe virginradio.ro cine a luat statuetele Oscar 2018. Cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film va fi gazduita de Jimmy Kimmel. Pelicula „The Shape of Water”,…

- Deși tot internetul visa ca cei doi mari actori ar putea avea mai mult decat roluri impreuna in aceleași filme, Jennifer Lawrence a inchis toate gurile rele. Cum Chris Pratt este proaspat divorțat de Anna Faris, tot internetul specula ca vina ar putea pe Jennifer Lawrence. Pentru ca nu-i plac nici barfa,…

- Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a... View Article

- Proiectul canadian Conjure One, care este dedicat muzicii electronice, a ales sa isi numeasca albumul de debut cu numele proiectului. LP-ul “Conjure One” a fost lansat pe data de 7 septembrie 2002. Albumul vine cu doua variante cover: “Tears From The Moon” (in vaianta originala piesa apartinea trupei…

- Actorul și prezentatorul tv britanic, Stephen Fry, a dezvaluit ca sufera de cancer de prostata. "In ultimele doua luni am avut dureri din cauza unei neașteptate și nedorite aventuri. Imi pare rau ca nu m-am simțit capabil sa vorbesc despre acest lucru pana acum, dar aici va voi explica…

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- Cinematografia s-a orientat si spre muzica electronica! Filmele despre cultura dance se focuseaza, de obicei, pe aparitii cameleonice (“It’s All Gone Pete Tong“), sau pe rolul drogurilor si legatura dintre consumul de stupefiante si scena dance (“Human Traffic“). De la bun inceput trebuie spus ca “Berlin…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii sai case drogheaza, iar asta a dus la un corp atat de bine definit. Deși nu sunt siguri ce consuma Gigi, fanii o critica și susțin ca e mult prea slaba pentru industria modelling-ului. Satula de critici, Gigi Hadid a decis sa le raspunda fanilor...…

- Turcia a suferit pierderi grele în ofensiva împotriva kurzilor din Siria. Cel puțin 12 militari turci au fost uciși în acest weekend, în vreme ce Ankara anunța progrese pe front.

- “Man On The Run” este rezultatul unei fantastice colaborari: Dash Berlin, Cerf, Mitiska & Jaren. Acest team a depasit toate asteptarile!!! Este o piesa catchy, un masterpiece, cu un pian cald si linii bass profunde, un vocal pentru care ai…merge pana la celalalt capat al pamantului si o schimbare incredibila…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Kate Winslet a povestit despre modul in care mama sa a luptat cu cancerul ovarian și cum asta a inspirat-o pe actrița sa salveze viața unei fete, totul impreuna cu ajutorul venit de la Leonardo DiCaprio. “Exista miracole și acesta e unul dintre ele.”, povestește Kate despre forța de a o ajuta pe Gemma…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu. Si-a intors Dumnezeu fata de la noi? „Cred ca raspunsul…

- Faptul ca a fost singura femeie nominalizata pentru premiul “Albumul anului” nu a incantat-o deloc pe Lorde. Artista se declara dezamagita de aceasta ediție Grammy, iar unul dintre motivele pentru care Lorde nu mai are o parere atat de buna despre gala este și lipsa unui show propriu. Chiar daca raspunsul…

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Nici o zi fara o intrebare din partea lui Andrei Niculae la Virgin Radio Romania! Astazi intrebarea boom s-a raspandit pe tot mapamondul, iar raspunsurile primite pe whatsapp la 0734.666.000 nu au incetat sa apara! In ce oras sau tara ti-ar fi placut sa te nasti daca nu erai din Romania? Lavinia – Bucuresti:…

- Ei bine da, ne-am intors! Știm ca ți-a fost dor de Vvlog, așa ca pentru primul episod de anul asta avem numai momente unul și unul. Și ca sa nu spui ca ne ținem de farse, te luam tare inca de la inceput cu faza in Shurubel ne-a dat ”șoc” cu vestea ca s-a logodit.... View Article

- Simona Halep e intr-o forma de zile mari și e pe cale sa dea prima lovitura in 2018. Jucatoarea romanca de tenis s-a calificat ieri in sferturi la Australian Open și o va infrunta maine, 24 ianuarie, pe Karolina Pliskova. In ziua ei libera la Melbourne, Simona a facut un antrenament oficial alaturi…

- Mulțumita site-urilor de crowdfunding precum Kickstarter, o gramada de tehnlolgii, gadghet-uri și chiar accesorii revoluționare ajung in atenția noastra. Cea mai noua invenție care ne-a sarit in ochi e aceasta masca ce lumineaza cu led-uri intr-un mod foarte interactiv. E produsa de un startup canadian…

- Bunul-simț exagerat al unei batrane din Cahul, Republica Moldova (exact la granița cu Romania), s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Batranica a vrut sa cumpere ceva dintr-o benzinarie și, literalmente, și-a lasat pantofii la intrarea in magazin. Postarea strans in doar cateva ore mii…

- Solistul de la Maroon 5 ne arata ca filtrele aplicației Snapchat nu și-au pierdut din coolness. Cu look-ul sau fresh și acesta s-a filmat pentru clipul piesei “Wait” folosind toate filtrele din Snapchat. Adam Levine a incercat filtrele in casa sa și s-a filmat cu telefonul mobil in permanența pentru…

- Desenarea orei pe ceas, sa stii sa numesti o camila sau o trasatura comuna intre un tren si o bicicleta: acestea au fost probele la care a fost supus presedintele american Donald Trump pentru a detecta daca sufera de tulburari cognitive, scrie AFP.

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- Speram ca Zayn sa nu regrete și sa nu se trezeasca peste cațiva ani ca are nevoie de un cover-up mare… Știrea asta a lasat cu gura cascata o galagie de fani. Vineri, atunci cand și-a sarbatorit ziua de naștere (a implinit 25 de ani), Zayn a dezvaluit o mare schimbare pe pieptul lui. Un... View Article

- Se pare ca Zayn chiar nu a invațat nimic din fostele povești de dragoste. Fostul solist One Direction tocmai ce a implinit, vineri, 25 ani, iar pentru a celebra aceasta ocazie speciala, iubita sa Gigi Hadid i-a postat un mesaj pe Instagram, impreuna cu un Boomerang in care acesta danseaza și lasa la…

- Sunt ca doua picaturi de apa și nu e de mirare ca Internetul a luat-o deja razna. Sofia Solares ii seamana atat de bine Selenei Gomez incat iți va fi puțin greu sa iți dai seama care dintre ele este adevarata vedeta. De la forma ochilor și a buzelor, pana la emoțiile transmise in fotografiile... View…

- Muzeul The Stratford Perth din Ontario, Canada, este pregatit sa deschida, incepand din februarie, o expoziție dedicata lui Justin Bieber. Expoziția va avea ca tema momente cheie care l-au ajutat pe Justin sa devina faimos și a fost creata chiar de el alaturi de familie. Bunicii lui Justin, Diane și…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Daca n-ai fost norocos sa-ți impatureasca mama ta mereu tricourile, daca ai locuit singur de mic sau ai plecat la facultate și a trebuit sa te descurci cu viața de camin, ei bine, știrea asta e pentru tine. Un start-up din California a dezvoltat un robot care face un singur lucru: iți impaturește hainele.…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- Zayn si Gigi Hadid au primit astazi inimioara lui Alice pe Instagram. “Este o poza postata de Billboard, cu imbratisarea celor doi care formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz. Zayn si Gigi Hadid sunt impreuna de 2 ani si traiesc o frumoasa poveste de iubire.” #twosday A post shared…