- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre victoria controversata cu Astra, 2-0, și a explicat care a fost momentul in care și-a dat seama ca echipa lui va caștiga. „Cand am vazut echipa de start a Astrei mi-am dat seama ca o sa caștigam meciul. Nu sunt jucatori slabi, dar n-ați vazut ca n-au facut…

- La FCSB nu e liniște, dupa ce echipa lui Mihai Teja a pierdut pe Arena NațIonala, scor 1-2, cu FC Viitorul. O infrangere care marește diferența fața de liderul CFR Cluj la cinci puncte. Dupa ce in 2016, 2017 și 2018 FCSB a terminat invariabil pe locul 2, patronul gruparii bucureștene, Gigi Becali, și-a…

- Gigi Becali a fost extrem de vehement la adresa echipei sale dupa meciul cu Viitorul, 1-2, și i-a criticat pe Romario Benzar și Dragoș Nedelcu, dar și pe antrenorul Mihai Teja. „S-a terminat lupta la campionat dupa acest meci. Acum ne rugam sa ia Viitorul sau Craiova Cupa, ca sa avem loc de cupele europene.…

- Gigi Becali a reacționat dupa ce Victor Pițurca a declarat ca patronul FCSB e antifotbal și ca din cauza lui s-au distrus jucatorii veniți la formația roș-albastra de la Viitorul. „Nu ma intereseaza despre domnia sa. Nu vorbesc cu el, nu ma intereseaza. Sunt unii oameni pe care i-am sters din memorie.…

- Gheorghe Hagi, tehnicianul celor de la Viitorul, a lasat acasa mai mulți jucatori importanți inaintea partidei cu FC Hermannstadt de marți, de la ora 20:00, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Chiar daca duminica joaca meciul decisiv pentru accederea in play-off, Viitorul se concentreaza pentru…

- Dupa ce FCSB a terminat la egalitate primul meci oficial din 2019, 1-1 cu Dunarea Calarași, Gigi Becali și-a criticat jucatorii și a anunțat mai multe transferuri. Primul jucator pe care Gigi Becali il vrea la FCSB este fundașul celor de la Viitorul, Bogdan Țiru, 24 de ani, anunța TV Digi Sport. ...

- Gigi Becali a spus ca este aproape de a-l aduce la FCSB pe Ionut Vîna, mijlocas la Viitorul. Se parea chiar ca omul de afaceri s-a si înteles cu Gica Hagi, patronul constantenilor.

- Laurențiu Reghecampf a declinat oferta lui Gigi Becali și spune ca viitorul sau e in Germania. Antrenorul a vorbit despre Nicolae Dica, dar a și propus un nume finanțatorului de la FCSB. "Sunt șanse mari sa antrenez in Germania. Inima mea e alaturi de Steaua, de Gigi Becali, dar eu acum am alte planuri.…