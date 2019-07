Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a ajuns la un acord cu mijlocașul portughez Diogo Salomao, 30 de ani, fostul jucator al lui Dinamo. Gigi Becali, patronul echipei roș-albastre, a anunțat azi ca s-a ințeles cu mijlocașul de banda Diogo Salomao, dupa ce l-a adus și pe Thierry Moutinho. „Cred ca Salomao a semnat azi! Va avea un salariu…

- Ionuț Vina (24 de ani) a semnat azi cu FCSB, in urma negocierilor pe care le-a purtat astazi cu Gigi Becali. ”Cand s-au ințeles cluburile, am venit sa negociez. Nu trebuia sa ma convinga Tanase, dar daca a fost el intermediarul, ii mulțumesc pe aceasta cale. A contat mult și ca ii cunosc pe majoritatea…

- Gigi Becali a declarat, joi, ca jucatorii Ionut Vana si de la FC Viitorul si portughezul Thierry Moutinho, fost la CFR Cluj, vor evolua la FCSB, potrivit news.ro."Vina e suta la suta, e aici si m-am inteles cu el. Dar cu Moutinho, daca zice MM ca da, aia e misiuena lui MM. Eu am vrut sa-l…

- Fostul jucator de la Real Mallorca poate ajunge la FCSB in aceasta vara. Gazeta Sporturilor anunta ca gruparea patronata de Gigi Becali ii ofera un salariu de 150.000 de euro pe an fotbalistul nascut in Elvetia. Moutinho mai a jucat de-a lungul carierei la Etoile Carouge, Servette, Badajos,…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat vineri, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia si Malta din luna iunie, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2020, transmite News.ro.Au primit convocarile de principiu 30 jucatori,…

- Umilit in trecut de Gigi Becali, Gica Hagi a fost cel care i-a deturnat FCSB-ului doua din ultimele 3 titluri. In 2016-2017 i-a luat campionatul la fotofiniș, iar in actualul sezon ecartul de 5 puncte pe care FCSB il are fața de CFR a fost cauzat exclusiv de Viitorul. FCSB și Gigi Becali au pierdut…

- Federația Romana de Fotbal a blocat in Comitetul Executiv revolta pe care o provocase noua regula cu doi jucatori sub 21 de ani in fiecare meci din prima liga incepand cu sezonul viitor. Gigi Becali a declarat ca, deși inițial s-a opus, decizia FRF este in favoarea lui și le va afecta pe contracandidate.…

- Conducatorul LPF este de parere ca marea lupta se va da între FCSB și CS U Craiova pentru ocuparea locului secund, în timp ce titlul va merge pentru al doilea an consecutiv în Gruia dupa meciul din weekend. "Mi se pare foarte acerba lupta de la locul doi în jos…