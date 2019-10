Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a facut subiectul unui documentar realizat de jurnaliștii ruși de la Sports.ru. Rușii au venit in Romania special pentru a afla cum e viața latifundiarului din Pipera. Titlul documentarului e cat se poate de sugestiv: „Escroc sau victima? Adevarata poveste a lui Gigi Becali”. ...

- FCSB - DINAMO // Vlad Munteanu (38 de ani), fost mijlocaș stanga la Dinamo, in prezent manager la loturile naționale, a vorbit la GSP Live despre derby-ul de sambata și l-a ironizat pe Florin Talpan. Principala mea bucurie a fost in anul 2002 cand am marcat 4 goluri in tot atatea meciuri consecutive…

- Florin Talpan a precizat pentru sport.ro ca eventualele tratative ar putea incepe dupa ce Gigi Becali achita despagubirile cerute de Armata pentru folosirea ilegala a marcii Steaua. Procesul in cauza, aflat pe rol, are o miza uriasa: 37 de milioane de euro. CSA Steaua, REACTIE OFICIALA despre…

- Helmuth Duckadam (60 de ani) a reacționat la anunțul facut de Dumitru Dragomir (73 de ani), conform caruia e dispus sa fie negociator pentru Gigi Becali intr-o eventuala impacare intre FCSB și Armata, iar brandul Steaua sa revina la latifundiarul din Pipera, anunța MEDIAFAX.Eroul de la Sevilla…

- ​Helmuth Duckadam (60 de ani) a reacționat la anunțul facut de Dumitru Dragomir (73 de ani), conform caruia e dispus sa fie negociator pentru Gigi Becali într-o eventuala împacare între FCSB și Armata, iar brandul Steaua sa revina la latifundiarul din Pipera, potrivit Mediafax.Eroul…

- Dumitru Dragomir a anunțat ca va incerca sa-l convinga pe Gigi Becali sa plateasca 3.000.000 de euro celor de la MApN, iar el va fi negociator. "Ma bag eu acum negociator. Gigi Becali trebuie sa plateasca acum 3 milioane de euro Stelei pentru brand, nume și palmares. Dar are orgoliu, orgoliul…

- Mircea Lucescu (74 de ani) s-a luat in aceasta dimineața de CSA Steaua, clubul care l-a deposedat pe Gigi Becali de numele, palmaresul și marca Stelei. „Nu ințeleg de ce se ia lumea de Gigi. Eu m-aș lua de generalii de Armata, care l-au scos pe Becali din Ghencea, l-au privat de suporteri. Dispare…

- FCSB și Milsami Orhei se infrunta acum in primul meci din turul I preliminar al Europa League. Fanii steliști sunt și mai divizați dupa decizia Tribunalului privind palmaresul formației. Context: Tribunalul a decis ca Armata deține palmaresul Stelei din 1947 pana in 2003. FCSB are in palmares doar trofeele…