- Tehnicianul echipei FCSB, Mihai Teja, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-0, ca victoria este meritata si ca jucatorii sai au avut o atitudine buna, relateaza News.ro.Citește și: Manchester City a caștigat meciul cu Burnley, scor 1-0; echipa revine pe primul loc…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, ca va face patru schimbari la meciul cu Poli Iasi, programat, vineri, in etapa a V-a a play-out-ului Ligii I, informeaza News.ro.Citește și: Dirk Nowitzki (40 de ani) si-a anuntat retragerea din NBA "Am concurenta, am…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, doreste ca echipa sa sa castige meciul de luni cu Astra Giurgiu, precizand ca cele trei puncte sunt importante in incercarea elevilor sai de a prinde locul trei. El spune ca are incredere in jucatori, care i-au aratat ca sunt la un nivel foarte bun, potrivit…

- Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Costel Enache, a declarat miercuri seara, dupa victoria din meciul tur cu CFR Cluj, scor 3-1, din semifinalele Cupei Romaniei, ca gruparea clujeana are capacitatea sa intoarca un astfel de scor, informeaza News.ro.Citește și: Antrenorul CFR Cluj este nervos…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a comentat victoria echipei sale in meciul cu CS U Craiova, scor 3-2. „Ești echipa mare daca caștigi meciul, am demonstrat ca suntem o echipa mare. Am caștigat fix cand am avut nevoie. Mi-a placuta Hora. *anunța doua plecari: „Matei și Stoian, la vara - salut!" *despre…

- Fanii lui Dinamo s-au strans in numar mic la meciul cu Hermannstadt din play-out, dar nu au ezitat sa-și taxeze marea rivala FCSB pentru ultimul meci din campionat, caștigat cu 2-0 in deplasare la Astra Giurgiu. Ce s-a intamplat atunci? Numeroși oameni de fotbal au catalogat drept suspecta evoluția…

- Florin Tanase, mijlocașul ofensiv de 24 de ani de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Hermannstadt, de luni, și a spus ca echipa roș-albastra trebuie sa joace așa cum cere patronul Gigi Becali. „Nu a fost o saptamana grea. Supararea dupa meciul cu Dunarea Calarași a durat o zi. Trebuie sa analizezi ce…

- Gigi Becali, patronul FCSB, nu a fost impresionat de victoria lui Dinamo cu Poli Iași, 3-0, și a catalogat meciul drept „circ". „Ala a fost fotbal? Nu am vazut in viața mea așa ceva. Nici in Divizi C nu exista așa ceva. Era «circareala». Am ras! Nu am mai vazut așa fotbal. Nu legau nici 3 pase. Poli…