- Finantatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Ioan Hora este genul de atacant care ii place, rapid si mobil, in comparatie cu francezul Harlem Gnohere, care marcheaza, dar este greoi.

- Gigi Becali și-a explicat astazi declarația oferita dupa meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, cand a spus "MM mi-a spus ca n-avem antrenor". Dica s-a suparat cand a auzit declarația, insa acum patronul FCSB revine și cosmetizeaza declarația. ...

- FCSB s-a impus la Pitesti, 2-1, in meciul cu Gaz Metan Medias, duminica seara, in ultima partida a etapei a 17-a a Ligii 1 Betano, si ramane in plasa liderului CFR, la doua lungimi distanta. Echipa lui Nicolae Dica a acumulat 34 de puncte, in timp ce campiona en-titre a adunat 36 de puncte, informeaza…

- Harlem Gnohere ar putea pleca in aceasta iarna de la FCSB, fiind dorit insistent de Al Nasr Riad. Arabii chiar au marit oferta, sperand ca Gigi Becali sa-i dea drumul pana la urma atacantului francez. Al Nasr ar fi pus acum pe masa 2,8 milioane de euro, cu 800.000 de euro peste oferta pe care o propusese…

- FC Viitorul continua seria meciurilor la rand fara infrangere in Liga 1. Jucatorii lui Gica Hagi au invins si FC Voluntari in deplasare, scor 2 1 Mladen 21, V. Ghita 84 Tudorie 66 , ajungand la patru meciuri consecutive fara esec trei victorii si un egal . Gratie succesului cu echipa ilfoveana, formatia…

- Gigi Becali e gata sa dea o lovitura de proporții in urmatoarea perioada daca va reuși sa-l vanda pe Harlem Gnohere (30 de ani). Finanțatorul FCSB l-a cumparat pe atacantul francez cu doar 200.000 de euro de la Dinamo și acum cere in schimbul acestuia 7 milioane de euro. "Numai Gnohere pleaca, dar numai…

- Gigi Becali s-a aratat dezamagit de gestul atacantului Harlem Gnohere, care a primit un cartonas rosu in derbiul Dinamo - FCSB. Becali spune ca Gnohere a faultat de rosu, spre deosebire de antrenorul Nicolae Dica. Tehnicianul FCSB a considerat eliminarea atacantului sau dictata cu usurinta de centralul…