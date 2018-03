Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Din 600.000 de frme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Oamenii de afaceri sustin ca economia romaneasca nu avea nevoie de Revolutie Fiscala si ca OUG 79/2017 risca sa faca foarte mult rau mediului privat autohton, daca nu i se aduc urgent modificari. Din pacate, modificarile iau timp, iar amanarea discutarii in Parlament a ordonantei prin care s-a aprobat…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- "De cand am iesit din puscarie am facut donatii de 30 de milioane de euro, cu ajutorul Domnului. A murit Vadim, Rockefeller, 103 ani, a avut mii de miliarde, a luat ceva cu el? Eu iau toate astea de pe pamant, eu le iau cu mine, las ceva la familie, de ce sa fiu fraier cand pot sa am palat cu diamante…

- Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung a publicat un amplu material despre PSD, in care scrie ca social-democrații sunt corupți, prezentand viața din Teleorman, ”una dintre cele mai sarace zone ale Romaniei”. Faz.net publica un reportaj despre Teleorman, zona din Romania pe care o descriu…

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Miliardarul George Soros este de parere ca Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei deoarece au devenit monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic. "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme…

- Neagu Djuvara a lasat în urma lui o mostenire care va dainui multi ani de acum încolo, a scris joi, pe Facebook, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. "România este de astazi mai saraca. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a lasat în urma…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- „Activitațile lui Tudor Chirila pe pagina personala de Facebook nu reprezinta poziția Pro TV, așa cum este insinuat in anumite articole publicate online. Fiecare persoana are dreptul de a-și exprima public opiniile, fie ca vorbim de mediul politic sau social. Acțiunile prin care iși exprima opiniile…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Constanta se alatura protestele organizate in tara. Astazi, de la ora 18.00, in fata Prefecturii Constanta, va avea loc un protest impotriva legilor justitiei si a coruptiei din Romania. Miscarea "Reusim" si "Rezistenta Constanta" au organizat pe reteaua de socializare Facebook evenimentul "Constanta:…

- Oamenii de afaceri critica bonusurile pentru angajații ANAF. Ordonanta de urgenta prin care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot primi 15% din sumele obtinute in urma controalelor nu este constitutionala si va duce la abuzuri asupra contribuabililor, a declarat, marti, Florin…

- Cazul lui Florian Walter, care a transferat gratis 14 jucatori de la "U" Cluj la Petrolul, in 2012, a intrat in atentia procurorilor DIICOT, iar site-ul numaiu.ro a publicat sambata o stenograma in care fostul actionar de la Dinamo discuta cu Gigi Becali despre acest aspect. Patronul vicecampioanei…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Gigi Becali a explicat de ce crede ca in viitorul apropiat va putea vinde jucatori pentru 100 de milioane la Real Madrid sau Barcelona. Patronul FCSB e uimit de cat de mult s-a schimbat piața transferurilor, fiind surpris de ușurința cu care cluburile mari au ajuns sa plateasca peste 100 de milioane…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Avea doar 32 de ani și o viața întreaga în fața. Bogdan Tuța, tânarul care s-a sinucis astazi aruncându-se în fața trenului la Navodari, a ales altceva. Chiar în ziua de Craciun, Bogdan a postat un mesaj curemurator pe pagina sa de Facebook, mesaj pe care îl…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Marți Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii a fost invitat de președintele moldovean, Igor Dodon, sa participe la Congresul Mondial al Familiilor, care urmeaza sa aiba loc la Chișinau, în septembrie 2018. Invitația a fost facuta…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu in plan personal pentru ca șeful Senatului a avut mai multe soții de-a lungul timpului."Numarul doi in stat a avut cinci neveste. Pai nevasta e dar de la Dumnezeu. Asta inseamna ca a aruncat cinci daruri de la Dumnezeu.", a declarat Gigi…

- „Era o suferința pe care o acceptam cu dragoste. De ce? Pentru ca Dumnezeu mi-a dat-o ca sa-mi dea palma, sa ma mantuiasca cu forța", a spus Gigi Becali. „Cand fata mea a facut un accident și știam ca eu sunt in pușcarie și nu pot sa-mi ajut copilul... Ce fel de tata eram eu? Eram inchis și…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Gigi Becali are concurenta serioasa. Nicolae Badea, rivalul milionar de la Dinamo, si-a cumparat un Maybach S500, in valoare de 200.000 de euro, bolid identic cu cel pe care il conduce patronul FCSB-ului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu noua bijuterie…

- Calin Ppescu Tariceanu a postat un mesaj pe Facebook. "Am fost intotdeauna impresionat de statura sa morala, a unui om de o mareata demnitate si o admirabila modestie. Am sperat mereu, noi romanii, in inimile noastre, ca aceasta zi, in care sa il conducem pe ultimul drum, sa nu vina niciodata",…

- Tehnicianul neamt povesteste de faptul ca au fost oameni care au pus presiune pe el, sa cheme la nationala anumiti jucatori. Mai mult de atat, Daum este de parere ca Gigi Becali mituieste anumiti oameni din media! Gigi Becali si-a schimbat parerea despre Christoph Daum. De la "drogangiu" si "prostituat"…

- Semnificația numarului 12 sau numarul puterii divine Semnificația numarului 12 este deosebit de complexa și plina de mistere. I se spune numarul puterii divine, ba chiar și taina lui Dumnezeu, deoarece apare adesea in legatura cu concepte religioase majore in Cartea Sfanta. Sunt 12…

- Patriarhul Daniel a declarat luni, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, ca abdicarea si plecarea fortata din tara a Regelui Mihai a fost o lovitura grea nu doar pentru Romania, ci si pentru Biserica, iar regele va ramane “in memoria poporului roman o faclie de inviere in vremuri de rascruce”.Citeste…

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a anunțat ca formația sa a primit o noua oferta pentru Olimpiu Moruțan, din Ucraina, un club care ar fi acceptat chiar sa-l lase pe jucator in Romania pana vara viitoare. Astfel, concurența pentru Gigi Becali este din ce in ce mai acerba, dat fiind…

- Dana Girbovan, președintele Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), explica intr-o postare pe Facebook necesitatea modificarii legii privind raspunderea magistraților, care in forma actuala este inaplicabila.„Vad ca se continua dezbaterea publica daca statul poate sau are obligatia sa porneasca…

- Prin postarile de pe retelele de socializare, oamenii de cultura aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. "Ce-a insemnat Regele Mihai pentru mine, care m-am nascut intr-o republica socialista de sorginte comunista si care nu am vorbit cu el niciodata? Ca si Corneliu Coposu si ceilalti…

- Regele Mihai va ramane un reper de moralitate și o figura emblematica pentru istoria dificila a țarii, a declarat marți prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. "Nicio încercare a istoriei nu i-a știrbit Majestații Sale dragostea pentru poporul român și…

- Președintele Klaus Iohannis, despre moartea Regelui: Romania va organiza toate ceremoniile, așa cum se cuvine, vom avea și zile de doliu național, a spus șeful statului, marți, la finalul intalnirii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București. ”A trecut in neființa Regele Mihai. Dumnezeu sa…