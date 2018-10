Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca este cazul sa intram in polemici manati de ura si folosind argumente care nu tin in fata realitatii vietii de zi cu zi. Eu voi merge le referendum nu pentru ca ma indeamna sau ma convinge cineva, ci pentru ca asa imi dicteaza constiinta. Nu judec pe nimeni pentru propriile convingeri…

- Gigi Becali a vorbit despre referendumul din 6-7 octombrie pentru redefinirea familiei in Constitutie. Finantatorul FCSB a criticat intrebarea de pe buletinul de vot.Intrebarea care le va fi adresata cetatenilor si la care acestia trebuie sa raspunda cu "da" sau "nu" va fi: "Sunteti de acord…

- REFERENDUM FAMILIE. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. “Familia…

- Referendumul pentru definirea termenului de „casatorie” in Constituție a starnit un val de discuții. Gigi Becali, cunoscut pentru credința sa puternica și militant al casatoriei dintre un barbat și o femeie, reacționeaza dur cu privire la referendumul pentru familie. „Referendumul este pentru salvarea…

- Raspunsurile pe scurt: nu, nu. Raspunsul mai pe larg, dupa cum urmeaza. Nou val de fake news-uri e legat de o intrebare și o posibilitate. Intrebarea e cea de la Referendumul pentru clarificarea definiției Casatoriei intre un barbat și o femeie in Constituția Romaniei și suna așa: „Sunteti…

- Referendumul pentru familie 2018, respectiv pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament – așa cum este denumit oficial, se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018. Se va putea vota intre orele 7.00 – 21.00. Referendumul pentru familie 2018 are la baza o inițiativa…

- Guvernul a stabilit care va fi intrebarea de pe buletinele de vot in cazul referendumului pentru revizuirea Constitutiei. Executivul a decis oficial si faptul ca romanii vor fi chemati la vot in 6 si 7 octombrie. ”Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”…