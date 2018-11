Stiri pe aceeasi tema

- Reacție incredibila dupa reținerea lui Carmen Adamescu.Nora lui Dan Adamescu, Adriana Constantinescu, a izbucnit in plans, la Romania TV. Soția lui Alexander Adamescu a declarat ca suntem fara cuvinte și ne inclinam in fața organelor de cercetare ca au dat curs sesizarilor noastre. Sunt foarte…

- "Partidele cheltuie bani la alegeri si atunci cand oamenii primesc suta de lei sau 50 de lei, ei se duc la vot pe un kilogram de carne, unul de ulei, unul de malai si unul de ceapa. Asta este Romania noastra. Nu-i intereseaza pe ei viitorul copiilor, al nepotilor. Vai de capul nostru daca nici atata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi pentru AGERPRES ca toate numirile facute de Guvern privind consulii generali au respectat prevederile legale.Precizarea ministrului vine in contextul in care Parchetul General a inceput o urmarire penala in rem, dupa o plangere…

- Finanțatorul Stelei s-a declarat vinovat pentru eliminarea echipei sale din Europa League. "S-a pierdut și acolo, s-a vazut de acolo ca nu a vrut Dumnezeu. Am furat un portar, mi-a dat Dumnezeu pedeapsa. L-am...

- Patronul Stelei și-a desființat echipa dupa victoria in extremis in fața lui Hajduk Split. "Calificarea, ne-a calificat Dumnezeu. Cum sa fiu mulțumit de joc, ce am jucat noi ceva? Noi nu suntem echipa de...

- Chiar daca echipa lui s-a calificat in play-off-ul Europa League, Gigi Becali, patronul FCSB, a criticat jocul echipei sale din meciul cu Hajduk Split, 2-1. "Ne-a calificat Dumnezeu. Cum sa fiu mulțumit de joc? Nu am jucat nimic. Nu suntem echipa de meciuri europene. Ma amageam, dar nu suntem echipa…

- Zeci de protestatari care au fost agresați de jandarmi in timpul protetului din Piața Victoriei de vineri seara s-au prezentat, astazi, la Parchetul Miliar. Mulți din ei au recunoscut ca nu au fost agresați fizic, insa au fost deranjați de gazele lacrimogene."Este un gust amar. Sunt peste…