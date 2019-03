Gigi Becali, primele declaratii despre nunta fiicei sale. Si-a cunoscut deja cuscrii

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali va deveni pentru prima data socru. Una dintre cele trei fiice ale sale se marita! Latifundiarul din Pipera a confirmat ca evenimentul va avea loc in luna octombrie si spune ca e fericit ca ginerele lui are 1.85 inaltime :) "Are peste 1.85, asa cum imi place mie. Am o familie, sunt foarte…

- Laszlo Trifan, un cunoscut artist plastic oradean si intepret muzical, a incetat din viata la varsta de 63 de ani. Trifan s-a nascut in Oradea, in 10 decembrie 1955, si a fost component (chitara, voce) al legendarei trupe rock Metropol, in perioada 1976-1979. Activitatea formatiei s-a incheiat tragic…

- Florinel Coman a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui FCSB in meciul cu Viitorul (2-0), disputat ieri la Pitești, in etapa a 19-a din Liga 1. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a obținut un penalty și a harțuit in permanența defensiva constanțenilor. A fost primul meci mai de Doamne, ajuta…