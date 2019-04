Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul și CSU Craiova se infrunta joi in returul semifinalei Cupei Romaniei. Partida e programata la 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 1 și Look Sport. Viitorul s-a impus in tur cu 2-1. Astra s-a calificat deja in finala, dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1…

- Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, scor 3-1 in tur și 2-2 la retur. Denis Alibec insa a oferit un moment surprinzator la finalul partidei. Atacantul giurgiuvenilor a fost intrebat despre cealalta semifinala dintre Viitorul și CSU Craiova, moment in care Alibec…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, nu ii mai da șanse multe lui Alexandru Ionița sa continue la CFR Cluj. Fotbalistul ardelenilor a fost schimbat in minutul 35 al returului semifinalelor Cupei Romaniei cu Astra, scor 2-2. Dan Petrescu și-a criticat și el elevul. „Nu știu cate șanse va mai…

- Jucatorii lui CFR Cluj au cerut lovitura de pedeapsa in minutul 79 al returului semifinalelor Cupei Romaniei cu Astra, la scorul de 2-2. Erico a atacat cu talpa o minge venita spre Omrani, moment in care atacantul ardelenilor a incercat sa șuteze, dar a fost accidentat. Deși elevii lui Dan Petrescu…

- Ovidiu Hoban (36 de ani) a fost aproape de o accidentare stupida in momentul ieșirii la incalzire inaintea returului semifinalei Cupei Romaniei dintre Astra și CFR Cluj. Mijlocașul ardelenilor a ieșit la incalzire, dar s-a impiedicat de panoul pe care aparea scris Cupa Romaniei Faza poate fi urmarita…

- Cu o echipa experimentala, formata din jucatori care au prins mai puține minute în acest sezon, Dan Petrescu a riscat și a pierdut în duelul cu Astra. Greșelile personale și jocurile insuficiente în picioare și-au spus cuvântul în manșa tur a semifinalelor Cupei României,…

- FCSB (STEAUA) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019. Unul dintre cele mai importante meciuri din actuala stagiune se joaca duminica, pe Arena Nationala. De la ora 20:30, in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 3 Look TV si LIVE text pe RomaniaTV.net, FCSB si Universitatea Craiova se vor…

- CFR Cluj, campioana Romaniei si liderul la zi al Ligii 1, a ramas fara antrenor, dupa ce conducerea a decis sa il dea afara pe portughezul Antonio Conceicao. Potrivit, Pro TV, interimar va fi Alin Minteuan. CFR Cluj a inceput slab anul 2019. Gruparea din Gruia a obtinut doua puncte in primele…