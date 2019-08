Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, joi noaptea, dupa prima mansa a play-off-ului Europa League incheiata 0-0, ca e sigur ca formatia sa se va califica in grupele competitiei europene, Vitoria Guimaraes nefiind in stare sa marcheze nici macar un gol. "O sa ii…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre remiza cu Guimaraes, 0-0, insa e ferm convins ca echipa sa va reuși sa se califice. Latifundiarul e de parere ca formația portugheza e net inferioara FCSB-ului. „Noi trebuia sa batem 2 sau 3 la 0, dar nu-mi fac nicio problema, e o echipa mai…

- FCSB a remizat contra celor de la Vitoria Guimaraes, joi seara, scor 0-0, in mansa tur a play-off-ului Europa League. Capitanul Mihai Pintilii este increzator in ceea ce priveste sansele de calificare ale vicecampioanei Romaniei, anunța MEDIAFAX.Citește și: DNA a dat verdictul! Sorin Blejan…

- FCSB a obținut ceea ce a cerut Mihai Pintilii, in meciul de acasa, cu Vitoria Guimaraes! Portughezii nu au marcat, la Giurgiu, dar nici vicecampionii Romaniei nu au facut-o. Meciul s-a terminat așa cum a inceput, 0-0, iar soarta calificarii va fi tranșata la Guimaraes.Partida retur se disputa…

- Finantatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca antrenorul interimar Vergil Andronache nu va continua la FCSB, precizand ca "ros-albastrii" vor avea alt tehnician la partida cu Vitoria Guimaraes. "Am spus...

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League, dupa victoria obținuta in Cehia, 1-0 cu Mlada Boleslav. In tur, scorul fusese 0-0. FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu Vitoria Guimaraes SC (Portugalia), care a trecut de Ventspils (Letonia), 9-0 la general; Meciurile vor avea loc pe 22 august,…

- FCSB va juca joi, de la ora 20:00, contra cehilor de la Mlada Boleslav, meci decisiv pentru calificarea in play-off-ul Europa League. Mlada Boleslav - FCSB se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT și foto pe GSP.RO și in direct pe ProTV. In tur, scorul a fost 0-0 Daca trece de Mlada Boleslav,…

- FCSB continua parcursul in cupele europene fara antrenor principal. Pe banca tehnica a "roș-albaștrilor" va ramane interimarul Vergil Andronache, dupa ce patronul Gigi Becali nu s-a ințeles cu portughezul Antonio Conceicao, relateaza mediafax.Joi, 8 august, de la ora 21:30, pe stadionul din…