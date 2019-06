Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia - Romania // Echipa de start aleasa de Cosmin Contra pentru meciul cu Norvegia i-a atras critici dure selecționerului. Sorin Carțu, președintele CSU Craiova, a comentat primul „11" al Romaniei și a criticat decizia lui Cosmin Contra de a-i titulariza pe Alin Toșca, ca fundaș stanga, și pe Gicu…

- Reprezentativa Romaniei s-a reunit oficial sambata, la pranz, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia pentru a pregati partidele cu Norvegia și Malta din preliminariile EURO 2020. Nu au lipsit nici cei doi jucatori convocați in premiera, Ionuț Radu și Iulian Cristea. Seara, la Mogoșoaia, peste 200 de…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a treia dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Din cei 30 anuntati in lotul largit la 17 mai, Contra a renuntat la portarul Florin Nita (Sparta Praga), fundasii Cristian Manea (CFR Cluj) si Cosmin Moti (Ludogoret) si mijlocasul Alexandru Mitrita (New York City FC). Au ramas in lot in schimb portarul Ionut Andrei Radu (Genoa) si fundasul Iulian…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat vineri, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia si Malta din luna iunie, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2020, transmite News.ro.Au primit convocarile de principiu 30 jucatori,…

- Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul naționalei U21 a Romaniei, admite ca au existat discuții cu Mihai Rotaru, patronul celor de la CSU Craiova. „Am avut discuții cu domnul Mihai Rotaru, la fel cum am avut și cu alți patroni din Liga 1. Mai devreme de 2020 nu voi merge la nicio echipa. Vreau sa continui…

- Gigi Becali e de parere ca n-a primit niciun ajutor dupa remiza de aseara din CSU Craiova - CFR 0-0. Patronul FCSB a remarcat insa doi jucatori, pe Alexandru Mateiu și Alexandru Cicaldau, mijlocașii centrali ai oltenilor. „Petrescu e baiat deștept. Ce, el face cum am facut noi cu Iașiul anul trecut?…