- Romanii se revolta de fiecare data cand, in spatiul public, apar informatii despre pensiile speciale ale anumitor categorii sociale. Asa numitele pensii nesimtite sunt de ordinul zecilor de mii de lei, in conditiile in care foarte multi pensionari traiesc la limita subzistentei.Citeste si:…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- "Eu incerc sa nu mai fiu un personaj public. Sa nu ies public sa ma mai laud cu niste lucruri sau sa ma mandresc. Am venit si cu cartile astea (Biblia si alte carti religioase), pentru ca eu vreau sa fie folositor ce vorbesc la televizor. Uite ce scrie aici. Cel mai mare dar si diamant este ortodoxia.…

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Gigi Becali l-a intrebat pe Cristi Borcea Dinamo are meci greu in prima etapa, aluzie la faptul ca gruparea alb-rosie va juca in play-out. Gabriel Torje, mesaj ravasitor pe Facebook pentru fanii lui Dinamo. Sute de distribuiri si mii de like-uri "I-am spus si lui MM ca nu frumos cand…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca i-a trimis un mesaj ironic fostului actionar dinamovist Cristian Borcea, aflat in inchisoare, in care l-a intrebat daca FC Dinamo are meci greu in prima etapa (din play-out)."I-am spus si lui MM ca nu frumos cand Dinamo e cazuta sa mai dam in ea.…

- Gigi Becali nu-l mai vrea in fruntea FRF pe Razvan Burleanu și i-a cerut lui Gica Hagi sa candideze la alegerile din aprilie. "Cand a zis Gica Popescu ca vom avea un candidat surpriza, eu m-am gandit imediat la Hagi." "In mod normal, el ar trebui sa candideze. Bai, Gica, ai facut ce n-a facut…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie."Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem…

- "De cand am iesit din puscarie am facut donatii de 30 de milioane de euro, cu ajutorul Domnului. A murit Vadim, Rockefeller, 103 ani, a avut mii de miliarde, a luat ceva cu el? Eu iau toate astea de pe pamant, eu le iau cu mine, las ceva la familie, de ce sa fiu fraier cand pot sa am palat cu diamante…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Romania dispune de un domeniu schiabil care poate face concurenta statiunilor consacrate din Austria, Germania, Elvetia sau Franta, astfel incat romanii impatimiti de sporturile de iarna sa-si petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuiasca mai multi bani in tara noastra, a declarat, luni,…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, spunand ca in urma cu 159 de ani romanii au asezat piatra de temelie a marelui vis national, iar politicienii de atunci au dat dovada de multa intelepciune si au trecut peste toate neintelegerile, fiind "cel mai bun…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, vorbește in termeni duri despre protestatarii #rezist, pe care ii acuza ca sunt dezinformați și preamaresc instituțiile represive ale statului.„Sunt așa-zise manifestatii de strada care preamaresc instituțile represive ale statului. Sunt de…

- Jandarmeria Romana lanseaza un mesaj dur la adresa protestatarilor #rezist, dupa incidentele și acuzațiile de la protestul din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca, de aceasta data, armele gasite au fost inofensive, dar fara vigilența jandarmilor, la urmatorul protest am putea avea parte de…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Mai multi oradeni iau parte la protestele ce au loc in Bucuresti. Ei au pornit, sambata dimineata, din Oradea, in cadrul actiunii „Coloane impotriva celor fara coloana“. Cinci protestatari si-au personalizat masinile cu simboluri ale asociatiei Oradea Civica si miscarilor #Rezist si #TotipentruJustitie.

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Am intrat in anul de grație 2018, toți romanii au intrat in noul an facandu-și urari de sanatate, fericire și bunastare, dar totodata romanii s-au gandit și la faptul ca anul 2018 este poate cel mai important an al istoriei recente, poate mult mai important decat anul revoluției din 1989 și au urat…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la inaintare cu un nou atac dur la adresa protestatarilor #Rezist. Politicianul le explica acestora, cu exemplele de rigoare, ca expresiile pe care acestia le striga in cadrul protestelor sunt cele adoptate de propaganda lui Hitler dinainte si din timpul celui de-al…

- Parlamentarul a lansat, marti, un apel public catre presedintele Klaus Iohannis, cerand organizarea cat mai rapida a referendumului pe tema autonomiei locale. "Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de vedere institutional si sa inchidem o data pentru totdeauna subiectul autonomiei…

- Elena Udrea a postat un mesaj neasteptat, in aceasta dimineata, pe pagina sa de socializare. Fosta blonda de la Cotroceni a tinut sa le transmita un mesaj dur fostilor sai colegi si tuturor celor pe care i-a ajutat, cand numele sau avea greutate in viata politica din Romania.

- "Construim un partid, eu nu vreau nicio functie, ma dau jertfa pentru tara asta. Eu conduc acest partid, ca ei nu au lider si evaluez fiecare om in parte. Haideti sa facem un partid care sa ridice tara asta! Dar credeti ca ei vor asta? Nu, ei nu asta vor. Cand le spui sa treaca la munca, ei vor sa se…

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre ce a insemnat anul ce se apropie de final pentru jandarmi. Colonelul a marturisit ca desi jandarmii nu recurg la violenta cand vine vorba de aplanarea conflictelor in randul protestatarilor,…

- "Dupa 28 de ani de pseudo-democrație, Romania este mai dezbinata ca oricand. In acest moment, putem vorbi chiar de doua Romanii, una MUTA, a imbuibaților, și una VOCALA, combativa dar neputincioasa, formata din restul populației.", a scris Dan Vasile Mihale intr-un editorial publicat pe Realitatea.net."Prima,…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Gigi Becali vrea sa revina in politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist: ”Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat Gigi Becali la Romania TV. ”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi,…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu in plan personal pentru ca șeful Senatului a avut mai multe soții de-a lungul timpului."Numarul doi in stat a avut cinci neveste. Pai nevasta e dar de la Dumnezeu. Asta inseamna ca a aruncat cinci daruri de la Dumnezeu.", a declarat Gigi…

- „Era o suferința pe care o acceptam cu dragoste. De ce? Pentru ca Dumnezeu mi-a dat-o ca sa-mi dea palma, sa ma mantuiasca cu forța", a spus Gigi Becali. „Cand fata mea a facut un accident și știam ca eu sunt in pușcarie și nu pot sa-mi ajut copilul... Ce fel de tata eram eu? Eram inchis și…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- ”Noi, reprezentanti ai tarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenenta la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune si in special pe statul de drept. Recunoastem ca Romania a facut, in ultimul deceniu, progrese semnificative in ceea ce priveste construirea…

- Mihai Pintilii (33 de ani) a iesit accidentat in minutul 29 al meciului dintre FCSB si Viitorul, fiind inlocuit de Ovidiu Popescu. Intr-un moment in care jocul se desfasura in jumatatea campioanei, Pintilii s-a intins pe gazon si a cerut interventia medicilor, acuzand probleme…

- Gica Hagi, managerul celor de la Viitorul, a transmis un mesaj inaintea disputei cu echipa finului sau, Gigi Becali. FCSB se intoarce in GHENCEA. Anunt de ULTIMA ORA "Eu m-am nascut sa castig si fac tot posibilul in fiecare zi sa devin cel mai bun. Sunt exagerat de exigent. Suntem la…

- Stelian Tanase a rememorat pe blog-ul sau momentul reintoarcerii Regelui Mihai in Romania, cand fostul suveran nu a fost lasat sa intre in țara. "Aceia care au facut asta s-au acoperit de o „glorie nepieritoare” – aceea de a fi umilit pe cel mai bun dintre romani și pe singurul legitim de a conduce…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document…

- Laura Bretan, caștigatoarea din 2016 a show-ului „Romanii au talent”, a susținut un concert la New York, acolo unde sute de oameni s-au adunat sa o vada și mai ales sa o asculte. Laura Bretan este o tanara cu origini romanești, stabilita de foarte mulți ani in America. Posesoarea unei voci ieșite din…