- Patronul FCSB, Gigi Becali, este dispus sa puna pe masa o suma impresionanta de bani pentru a-l ajuta pe rectorul Universitații "Babeș-Bolyai" în cursa pentru președinție. "Ioan-Aurel Pop candideaza la președinție, eu dau 10 milioane pentru candidatura lui, sa fie președinte.…

- Gigi Becali e pus pe fapte mari in aceasta iarna! Dupa ce l-a numit pe Mihai Teja in funcția de antrenor principal la FCSB, latifundiarul din Pipera e decis sa mute și pe piața transferurilor. Patronul vicecampioanei Romaniei vrea sa-i faca o oferta concreta lui Florentin Matei, pe care are ocazia sa…

- Gigi l-a „executat” pe Dica, antrenor care si-a adus aminte, in ultimul meci oficial din 2018, ca „are familie, are mandrie si stie… sa faca schimbari si el!” Fara a mai respecta indicatiile venite din loja, de la latifundiarul de Pipera, intre doua… degustari de branza si cas de oaie, Dica a devenit…

- Florinel Coman a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui FCSB in meciul cu Viitorul (2-0), disputat ieri la Pitești, in etapa a 19-a din Liga 1. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a obținut un penalty și a harțuit in permanența defensiva constanțenilor. A fost primul meci mai de Doamne, ajuta…

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat ca va transfera fundasi central, dar ca Paul Papp (29 de ani) nu e una dintre solutii. Patronul FCSB a reactionat dupa ce presa din Turcia a scris ca vicecampioana e interesata de repatrierea fotbalistului de la Sivasspor, din Turcia, scrie Mediafax.Latifundiarul…

- Gigi Becali a recunoscut public ca e antrenorul din acte de la FCSB, dar latifundiarul din Pipera nici macar nu se apropie de obiceiurile totalitare ale lui Adrian Porumboiu. O spune Dacian Varga (34 de ani), fost fotbalist la FC Vaslui in perioada in care fostul arbitru incerca sa aduca...

- Gigi Becali a avut o seara plina dupa victoria celor de la FCSB la Iași, scor 2-1. Patronul bucureștenilor l-a scos din sarite pe Gica Hagi (detalii AICI), apoi și-a declarat simpatia fața de brazilianul Neymar. "Eu nu ma uit la fotbal internațional. Ma uit doar daca joaca Barcelona sau PSG. Bine,…

- La trei saptamani de la referendumul pentru familia traditionala, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) ne confirma ca Gigi Becali a votat fara sa aiba acest drept, ceea ce constituie infractiune pedepsita in Codul Penal, potrivit ziare.com.Reamintim ca George Becali a fost condamnat de…