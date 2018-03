Stiri pe aceeasi tema

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Chiar daca Gigi Becali iși dorește arbitri straini la meciurile FCSB-ului din acest play-off, Florin Tanase nu e de acord cu patronul echipei și da credit, in continuare, "fluierașilor" autohtoni. Fotbalistul celor de la FCSB justifica alegerea facuta și da exemplu chiar un meci jucat de echipa sa…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- "Nu se ia nicio decizie. S-a amanat deja, cred ca se va da peste 3 ani o decizie. Decizia de la Tribunal este amanata pentru mai. Se va face o expertiza, iar daca o sa le dea vreun prejudiciu, le va da maxim 20.000 sau 30.000 de euro. Am dus instanței un tabel cu cați bani au cesionat ei marca in…

- Gigi Becali și-a construit echipa in mare parte pe tineri talentați din Romania. I-a adus pe Dennis Man (19 ani), Florinel Coman (19 ani), Dragoș Nedelcu (21 de ani), dar și pe Daniel Benzar (20 de ani) pe care l-a dat insa imprumut la FC Voluntari. Antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, il lauda…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Claudiu Gorgan este un maratonist pe care judetul Satu Mare nu a putut sa il tina acasa, din lipsa de infrastructura sportiva si conditii pentru atletii iesiti din juniorat, astfel ca el si-a cautat, de-a lungul timpului, cluburi din Romania si Italia pentru care sa alerge. Acum alearga sub tutela unui…

- Ultimii patru jucatori transferați de FCSB de la Viitorul, Florin Tanase, Florinel Coman, Romario Benzar și Dragoș Nedelcu, n-au crescut deloc, avand evoluții modeste și fiind distruși de patron dupa fiecare prestație mai slaba. Dupa ce-a scos 2 milioane de euro din buzunar pentru Florin Tanase, Gigi…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Zeci de milioane de euro au fost tranzacționați pe piața de capital prin societați de investiții din țara sau offshore, au stabilit procurorii DIICOT, iar in spatele tranzacțiilor suspecte s-au aflat soțul cantareței Cristina Rus și partenerul sau de afaceri, Najib El Lakis. Discretul libanez și ”asociatul”…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- „Regele” trage un semnal de alarma si spune ca fara investitii serioase la nivelul copiilor si juniorilor, fotbalul nostru va muri. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor recunoaste ca la finalul acestui sezon va parasi Romania pentru a prelua fraiele unei alte echipe din Occident. Gheorghe Hagi…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj și a spus ca Florinel Coman trebuie sa decida meciul și sa caștige fara probleme duelul cu Cristi Manea. "Eu știu ca avem mai mare valoare și ca jucam acasa. Trebuie sa caștigam. Coman a costat 3 milioane. Daca un jucator costa 3 milioane…

- Un moment foarte interesant s-a petrecut sambata seara, in minutul 72 al partidei Gaz Metan - FCSB. La scorul de 2-0 pentru vicecampioana Romaniei, Nicolae Dica a decis sa il scoata de pe teren pe Florin Tanase si sa il introduca pe Cristi Tanase. Decarul, cel care a purtat banderola de capitan…

- Gigi Becali e dezamagit total de echipa lui din meciul caștigat in fața lui Gaz Metan, scor 2-1, și spune ca e tentat sa mai investeasca in fotbaliști. Fotbalistul vizat este Alexandru Baluța, mijlocașul de 24 de ani al lui CSU Craiova, care a mai fost in vederile roș-albaștrilor și care are o clauza…

- Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmisA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania . Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania. (CITESTE SI: Sursele DAS demonteaza…

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Gnohere, in China? ”Am oferta de 2.500.000 de euro”, a spus patronul Gigi Becali. FCSB cere 3.000.000 de euro, insa e gata sa coboare suma la 2.5 milioane. Francezul a mai avut in aceasta iarna o propunere din Turcia, de la Antalyaspor, refuzata de Becali. „Pentru Gnohere am oferta din China, imi dau…

- Gigi Becali a dezvaluit ca atacantul francez de 29 de ani are o oferta din China, pentru 2,5 milioane de euro. Florin Nita, la Sparta Praga. Dubla lovitura: salariu imens si suma importanta primita de FCSB "Pentru Gnohere am o oferta din China de 2,5 milioane de euro. Eu vreau 3 milioane…

- Atacantul adus de "U" sa umple cu goluri portile adverse: "Hagi m-a sfatuit sa vin" Noul atacant al "Șepcilor roșii", Cristi Ene, vine de la Viitorul si are trei titluri de campion național cu juniorii Academiei Gheorghe Hagi și o participarea in UEFA Youth League. Site-ul oficial al FC…

- Gigi Becali anunța in 2016 cand l-a vandut pe Nicolae Stanciu la Anderlecht ca a obținut 10 milioane de euro in schimbul lui cu tot cu bonusuri, fiind cel mai scump jucator plecat din Romania. Victor Pițurca il contrazice insa pe patronul FCSB și spune ca nu crede in suma prezentata de Becali. "Eu nu…

- Lui Adam Nemec i-a lipsit mult iubita! Acest lucru e evident din imaginile pe care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , vi le prezinta in exclusivitate. Aflat intr-o librarie, atacantul lui Dinamo nu si-a mai putut tine in frau sentimentele si a tabarat, pur si simplu, pe logodnica sa, pe care a sufocat-o…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca echipa sa l-a convins pe Valerica Gaman sa semneze un contract pe doi ani. Fotbalistul va putea pleca oricand de la echipa pentru doua milioane de euro. Becali a dezvaluit ca jucatorul a trecut deja vizita medicala și va incasa un salariu de 2 milioane de euro…

- Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!Citeste si: Milioane de euro,…

- Gicu Grozav nu revine in Romania. Cu ce echipa a semnat atacantul roman. Dupa ce a fost pus pe lista de disponibilizați de Karabukspor, Gicu Grozav s-a aflat in atenția mai multor cluburui din Liga 1. Pe lista echipelor care l-au dorit in lot pe Grozav s-au aflat in aceasta iarna principalele favorite…

- S-a decis soarta lui Florin Andone la Deportivo. Fotbalistul roman a fost asigurat de președintele clubului ca va juca mai mult in returul din Primera Division. Deportivo nu e dispusa sa-l cedeze pe Andone pe o suma sub clauza de reziliere, care este de 30 de milioane de euro. „E clar ca o sa raman…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- In ciuda faptului ca este datoare la capitolul trofee interne in ultimele sezoane, FCSB dispune de cel mai puternic și valoros lot din Romania, find an de an principala favorita la titlu in Liga 1. Gigi Becali este ”responsabil” de aceasta situație prin transferurile de la Steaua/FCSB facute in ultimii…

- Gaz Metan Mediaș s-a desparțit astazi de atacantul bosniac Bojan Golubovici. Atacantul de 34 de ani nu a mai dorit sa continue la Mediaș și a solicitat conducerii rezilierea contractului, anunța gazistul.ro. Golubovici a venit la Mediaș la inceputul acestui sezon, dar a avut evoluții dezamagitoare.…

- I-a fost un picut mai greu in urma cu aproximativ un an, atat pe plan sentimental, cat si profesional, dar a trecut peste dificultati, iar acum totul e OK! Gabi Enache se bucura din plin de viata: a dat la spate problemele pe care le avea cu fosta sotie, s-a casatorit apoi cu Lena, are si un baietel…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- Atacantul albaiulian Gicu Grozav a anuntat ca a refuzat ofertele venite din Romania, de la CFR Cluj si FCSB, preferand sa joace in continuare in strainatate. „Nu ma intorc in Romania”, a fost mesajul transmis lui Gigi Becali de fotbalistul lansat in fotbal de Unirea Alba Iulia, echipa din orasul sau…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Atacantul de 26 de ani al lui Besiktas, Genk Tosun, s-a inteles cu Everton, anunta Theguardian. Suma de transfer este 28 de milioane de euro, una record pentru campionatul Turciei. Contractul va fi unul valabil 4 sezoane si va fi perfectat la inceputul anului 2018, cand se va redeschide perioada de…

- Omul de afaceri Gigi Becali a aruncat in aer scena fotbalului romanesc, dupa ce a anunțat ca va vinde un jucator cu cel puțin 100 de milioane de euro. Despre acesta, au ieșit noi informații la iveala!S-a aflat care a fost prima mutare a „Diamantului” lui Gigi Becali, de la intrarea sub aripa…

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- Comisiile reunite pentru buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. In 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,86% fata de 2017) si 1.033,1 milioane de lei - credite de angajament.…