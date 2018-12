GIGI BECALI despre viitor: "In 10-15-20 de ani vreau sa dispretuiesc materia"

Eu dau slava domnului, am ajuns sa dispretuiesc materia. E adevarat ca sunt om ca voi si traiesc printre oameni. Nu am cum sa nu fiu, daca nu, fac slava desarta nu pot sa imi bat joc de ele. Eu, ca sa fiu desavarsit, ce trebuie sa fac, sa fiu mai dragastos, mai milostiv. Eu ii cer lui, Doamne eu nu pot, nu stiu dar eu asta vreau, maxim eu vreau. Eu asa am vrut. Lacom am fost in toate. Dar vezi spune pune patima tga sa slujeasca lui Dumnezeu impotriva lui Satan. Eu acum patima lacomiei pe care am avut-o…