- Gigi Becali a ramas impresionat de evoluțiile lui Florin Ștefan la EURO U21 și e gata sa ofere un milion de euro pentru fundașul stanga de la Sepsi. Oficialii covasnenilor sunt dispuși sa negocieze pentru fotbalist. Janos Bokor, managerul lui Sepsi, spune ca e gata sa se puna la masa negocierilor cu…

- Gigi Becali are un nou plan pentru FCSB. Crede ca poate rezolva problema postului de fundaș stanga prin transferul lui Florin Ștefan (23 de ani) de la Sepsi. Poziția in care FCSB se confrunta cu inflație a ajuns sa nu mai poata fi acoperita deloc! Stan și Momcilovici sunt accidentați, Junior Morais…

- Gigi Becali vrea sa transfere un fundaș stanga la FCSB, iar noul preferat al patronului este Florin Ștefan, de la Sepsi. Gigi Becali a fost incantat de evoluțiile lui Ștefan, 23 de ani, la EURO 2019 și vrea sa-l aduca la FCSB, potrivit TV Digi Sport. Patronul FCSB ar vrea sa plateasca un milion de euro…

- Gigi Becali a facut o oferta de 3,75 de milioane de euro pentru Ianis Hagi, insa pe adresa Viitorului au aparut sume de transfer chiar și de 8,5 milioane de euro. Spartak Moscova, Arsenal și Sevilla se intereseaza de Ianis, iar cea mai mare oferta, conform TV Digi Sport, vine de la formația antrenata…

- Antrenorul Mihai Teja a reafirmat faptul ca nu se teme ca va fi demis de la FCSB si a precizat ca patronul Gigi Becali i-a transmis ca poate pleca atunci cand doreste de la echipa potrivit news.ro."Niciodata nu gandesc un meci la egal, imi doresc mai mult, tot timpul mi-am dorit mai mult,…

- Patronul FCSB s-a dat singur in gat, intr-o intervenție telefonica avuta la o emisiune televizata. Gigi Becali a marturisit ca joaca sume de bani uriașe la pariuri online, deși regulamentul Federatiei Romane de Fotbal interzice ferm acest lucru. ”Cand a jucat Ajax cu Juventus, am luat in combinație…

- Mihai Pintilii s-a accidentat in meciul cu Sepsi, scor 2-0, dupa doar 17, și acum se forțeaza refacerea sa intr-un timp record pentru a fi pe teren cu CFR Cluj. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica in etapa a 5-a din play-off, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi…

- Dupa meciul FCSB-Craiova, scor 3-2, Gigi Becali a cerut arbitri straini la partidele care vor urma, pentru a evita suspiciuni și tensiuni. Intr-o interventie telefonica la emisiunea „Fotbal Club" de la TV Digi Sport, finantatorul FCSB a confirmat: „am facut demersuri pentru arbitri straini, la LPF și…