Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CFR Cluj - FCSB, Gigi Becali a fost extrem de suparat de jocul echipei sale și a anunțat ca dupa etapa a 13-a il va evalua pe antrenorul Nicolae Dica, staff-ul și jucatorii. (Detalii aici) Intrebat de decizia lui Gigi Becali, mijlocașul portughez Filipe Teixeira, 37 de ani, a inceput sa rada:…

- Gigi Becali a declarat ca dupa etapa a XIII-a a Ligii I ar putea decide sa-i dea afara si pe antrenorul Nicolae Dica, si pe directorul sportiv Mihai Stoica si pe cei care se ocupa de pregatirea fizica, chiar daca echipa este pe primul loc in Liga I.

- Nicolae Dica nu scapa de ironii din cauza intervențiilor lui Gigi Becali de la TV, care il pun intr-o lumina proasta pe tehnicianul FCSB-ului. Ionel Ganea il ironizeaza pe Dica pe seama faptului ca echipa și schimbarile de la FCSB ar fi facute de patronul Gigi Becali. "Gnohere este piesa de atacant…

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB ar putea face noi transferuri in cazul in care se va califica in grupele Europa League. Formația lui Nicolae Dica a pierdut turul cu Rapid Viena, scor 1-3, iar joi va juca meciul retur, de la 21:30, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. "Vineri discutam din nou despre…

- Harlem Gnohere nu a jucat in prima etapa a Ligii 1 Betano, cu Astra, 0-1, fiind pedepsit de catre antrenorul Nicolae Dica fiindca are cu un kilogram peste greutatea optima. Mircea Rednic, tehnicianul care l-a lansat pe atacant in fotbalul romanesc, a anuntat ca francezul a avut...

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația de la echipa inaintea meciului cu Rurdar Velenje, din turul II al preliminariilor Europa League. Dica a declarat ca vrea sa discute in aceasta seara cu atacantul Florinel Coman, 19 ani, unul dintre cei mai criticați jucatori de catre…

- Gigi Becali a anuntat ca echipa antrenata de Nicolae Dica nu va mai evolua in sistemul 4-3-3 si va reveni la 4-2-3-1. “Ne intoarcem la oile noastre”, a spus Becali potrivit News.ro . “Pai, normal (n.r. – ca se va schimba sistemul), cum adica? Daca nu putem sa jucam asa. In meciurile pe care le-am vazut…

- Gigi Becali a declarat ca nu mai suporta un al patrulea an fara titlu. "Vai de capul lor, le-am zis ca nu mai astept, nu mai accept nimic. Trebuie sa castige toate meciurile de acum incolo. Peste un an, doi, echipa asta se va bate cu cele mai puternice echipe din Europa. Man, Tanase, Coman,…