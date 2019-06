Secundul lui Mihai Teja din sezonul abia incheiat, Bogdan Andone, a fost prezentat miercuri, oficial, ca noul antrenor principal al echipei FCSB. La conferinta de presa tinuta la Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru, Andone a parut apasat de noua functie si de ce calvar il asteapta, a vorbit extrem de putin in comparatie cu “stapanul sau”, cel care i-a trasat obiective clare: bani, bani si iar bani. Nu palmares, nu titlu, nu cupa, ci calificarea in grupele Europa League, adica sa ii bage in buzunare 15-20 de milioane de...